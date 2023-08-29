Александр Вольфович: «Отряд «Вагнер» никому не угрожает»

Новости Беларуси. Свыше 160 военных учений только за этот год провели на территории сопредельных государств, при этом ни на одно Беларусь не получила приглашение в качестве наблюдателей. Такую информацию озвучил Александр Вольфович журналистам в Бресте. Государственный секретарь национальной безопасности встретился с коллективом одного из крупнейших производителей продуктов питания «Санта-Бремор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог об актуальной военно-политической обстановке в стране высшими должностными лицами страны – одно из требований главы государства. Брестское расположение диктует свою повестку: провокации на границе и ситуация с мигрантами. Еженедельно польские пограничные службы вытесняют на нашу территорию более 100 мигрантов, зачастую с тяжелыми увечьями. Нагнетание военного контингента – военная группировка в Польше и странах Прибалтики насчитывает свыше 17 тысяч военнослужащих, более 32 тысяч на территории Восточной Европы. А также проявление элементов гибридной войны, политические, экономические и информационные, включая грязные подходы – ложь и фейки. Ответом на это может быть только полная и правдивая информация, отметил Александр Вольфович.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Говорить о том, что мы способствуем миграционному потоку на территорию Европы, это абсолютная ложь. Мы пресекаем попытки. Упреки, что Беларусь представляет угрозу для соседей, разместив на территории или предоставив место отряду «Вагнер», это сплошная ложь. Ведь отряд «Вагнер» никому не угрожает. Эти люди, которые сегодня дислоцируются на территории Беларуси, занимаются исключительно поддержанием своих профессиональных навыков, заключены договора об оказании инструкторских услуг. Они работают инструкторами на полигонах, они делятся своим колоссальным боевым опытом. Это нормальная международная практика. Ведь поляки не говорят, что сегодня на территории Польши находится свыше 11 тысяч иностранных военнослужащих, из них около 10 тысяч исключительно американских солдат. Американские солдаты занимаются такими же вещами на территории сопредельных государств. Почему им можно, а Беларуси нельзя?