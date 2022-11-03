Лукашенко: я высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всём оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить?

3 ноября Президент продолжил практику встреч с руководителями российских регионов. На этот раз во Дворце Независимости делегация Ростовской области во главе с губернатором. С момента предыдущего визита Василия Голубева прошло 5 лет. Тогда была разработана «дорожная карта» сотрудничества и намечены планы – достичь товарооборота в полмиллиарда долларов. В 2021 году эта планка превышена, а показатель за 8 месяцев 2022-го увеличился еще на треть. И примечательно – при положительном сальдо для белорусской стороны. Теперь время требует создавать новые точки для углубления сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, как ни странно, большим подспорьем в нашей работе стала не взаимодополняемость, о которой мы постоянно говорили, а как раз схожесть подходов к развитию народного хозяйства в Беларуси и на Дону. Когда после февраля этого года «Ростсельмаш» ощутил на себе всю тяжесть западных санкций, наши гомельские производители сельскохозяйственной техники подставили плечо, поддержав ваше производство необходимыми узлами и комплектующими. Когда мне об этом доложили (мы все-таки были конкурентами), я однозначно высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всем, на что он способен, оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить? Спрос большой на сельскохозяйственную технику, комбайны в том числе. Поэтому хватит работы всем. Я убежден, что здесь есть и более серьезные перспективы по развитию кооперации.