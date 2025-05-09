Путь к Великой Победе – вспоминаем переломные сражения в истории Великой Отечественной

3 года, 10 месяцев и 18 суток длилась Великая Отечественная. 1418 дней и ночей, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром нашей земли, которую мы защищали и освобождали от фашистов, – таков был долгий, страшный и кровопролитный путь к Великой Победе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но есть на этом пути сражения, которые навсегда вписаны в учебники мировой истории. Это битвы, которые позже назовут поворотными и судьбоносными на пути к Великой Победе. И все они, безусловно, иллюстрация невероятной стойкости и мужества советского народа.

Одно из таких сражений, конечно, – Битва за Москву. В ней участвовали свыше семи миллионов человек. И эта цифра включена в Книгу рекордов Гиннесса. Середина осени оказалась самой сложной в обороне советской столицы, но резкое ноябрьское похолодание привело в негодность всю бронетехнику противника. На декабрь пришлось решительное наступление Красной армии, и в начале 1942-го в героической обороне Москвы была поставлена точка. И это означало полный провал фашистского плана «Барбаросса».

Однако именно Сталинградская битва фактически решила исход войны. Это сражение длилось 200 дней и ночей. А протяженность фронта доходила до 850 километров. Ожесточенные бои развернулись буквально за каждый метр города. А в его обороне ключевую роль сыграла рота советских снайперов. 125 воинов стали Героями Советского Союза. А поражение Германии под Сталинградом стало началом конца Третьего рейха.

Разгром под Сталинградом вынудил немцев дать ответное сражение на Курской дуге. Здесь противник сделал ставку на новую технику, в том числе танки «Тигр» и «Пантера». Однако количественное превосходство, безусловно, было у нас: 4000 единиц техники выставил Советский Союз. И эта битва стала крупнейшим танковым сражением. К тому же Георгий Жуков стратегически обошел противника.

После Курска инициатива окончательно перешла к Советскому Союзу, а силам Вермахта пришлось держать оборону всю оставшуюся войну. Как это было и в ходе белорусской наступательной операции «Багратион». 1-й, 2-й, 3-й Белорусский фронт, 1-й Прибалтийский, Днепровская флотилия и, конечно, белорусские партизаны. Около 2,5 миллиона бойцов, тысячи самолетов и танков – для фашистов это означало только одно: полный разгром группы армий «Центр». А в сочетании с успехом союзников в Нормандии все это предопределило полное поражение нацистской Германии весной 1945-го.

В конце апреля 1945-го была окружена столица Третьего рейха и начался штурм Берлина. После 5 дней ожесточенных боев советскими войсками был взят Рейхстаг, а ранним майским утром на нем был установлен флаг 150-й стрелковой дивизии, известный всему миру как Знамя Победы.

Вот так, ровно восемь десятилетий назад, завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Война, которая положила конец бесчеловечным планам нацистов и принесла мир на европейскую землю. И давайте это не забудем никогда!