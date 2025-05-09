«Мы вместе сохраняем историческую правду!» Глава Ржевского муниципального округа поздравил белорусов с Днём Победы

Поздравления из-за рубежа 9 Мая поступают и в адрес Беларуси. Из городов-героев, отстоявших в роковые годы Великой Отечественной свою свободу, приходят видео-приветы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почетное звание «Город воинской славы» носит российский Ржев. Долгих 17 месяцев он был оккупирован гитлеровцами, но не сдался. Ржевская битва вошла в учебники истории как одна из самых кровопролитных. В освобожденном городе из 56 тысяч выжили всего 150 человек. Город-герой на связи с Минском.
Роман Крылов, глава Ржевского муниципального округа (Россия):
Дорогие ветераны, уважаемые жители Республики Беларусь! День Победы напоминает нам о героизме, мужестве и самопожертвовании тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Мы связаны общей историей, культурой и судьбой. Мы вместе сохраняем историческую правду и память о героических подвигах наших предков.
Ржевский мемориал Советскому солдату, который открывали Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, стал символом единства наших народов. Мы гордимся тем, что у нас есть город-побратим из Республики Беларусь – город Слуцк. Поздравляю всех с Днем Победы! Пусть мир и согласие царят в наших сердцах, а память о подвиге наших предков вдохновляет нас на новые свершения. С праздником! С Днем Победы!