«Мы вместе сохраняем историческую правду!» Глава Ржевского муниципального округа поздравил белорусов с Днём Победы

Поздравления из-за рубежа 9 Мая поступают и в адрес Беларуси. Из городов-героев, отстоявших в роковые годы Великой Отечественной свою свободу, приходят видео-приветы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетное звание «Город воинской славы» носит российский Ржев. Долгих 17 месяцев он был оккупирован гитлеровцами, но не сдался. Ржевская битва вошла в учебники истории как одна из самых кровопролитных. В освобожденном городе из 56 тысяч выжили всего 150 человек. Город-герой на связи с Минском.