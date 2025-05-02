Как будут работать поликлиники, почта и транспорт на 9 мая

В связи с Днем Победы 9 мая изменяется график работы учреждений здравоохранения, транспорта, «Белпочты».
Так, амбулатории, поликлиники и аптеки будут работать 9 мая как в праздничный день.
В связи с Днем Победы 9 мая изменяется график работы учреждений здравоохранения, транспорта, «Белпочты».
Так, амбулатории, поликлиники и аптеки будут работать 9 мая как в праздничный день.
Аналогичный график предусмотрен также для больниц и республиканских научно-практических центров. Приемные отделения, травмпункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
Общественный транспорт на 9 мая будет работать по расписанию воскресенья.
Обнародовала график работы на праздники и «Белпочта». 9 мая будут работать только дежурные отделения почтовой связи.