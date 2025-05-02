Под свист осколков ликвидировал обрыв проводов для связи. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Самодеев Виктор Сергеевич родился в 1925 году. Когда началась война ему исполнилось 16 лет. В деревню Турья Краснопольского района Могилевской области, где он жил, часто наведывались немцы с полицаями, молодых людей угоняли в Германию. Полицаи указывали на дом, где проживали молодые люди. Как только молодые люди видели, что немцы движутся в деревню, убегали в лес и прятались там.

В семье Виктора Сергеевича было еще трое маленьких детей. Один раз немец представил пистолет к груди матери, и крикнул бабушке: «Матка, где сын?» И маленькая сестра бросилась на шею к бабушке. Немец отступил и пригрозил в следующий раз расстрелять. Через несколько дней партизаны взорвали мост и немцы не смогли зайти в деревню.

В 1943 году Виктору Сергеевичу исполнилось 18 лет и он ушел на фронт. После учебы в лыжном батальоне, попал в 186-ю стрелковую дивизию. Принимал участие в ряде сражений на белорусской земле.

На подступах к Варшаве, по всему Нарьевскому плацдарму, гитлеровцы кинули в бой танковую дивизию СС. 186-я стрелковая дивизия получила задание – форсировать реку Нарьев и закрепиться на другом берегу. В то время Виктор Сергеевич был связистом штаба батальона, комсоргом роты. Утром началась артподготовка. Неожиданно оборвалась связь, сконцентрировать огонь батарей и руководить боем было невозможно. Самодееву Виктору было поручено найти и ликвидировать обрыв.

Короткими перебежками, где ползком с проводом в одной руке, под свист осколков, над разрывами мин, оборвав зубами изоляцию, он нашел оборванные концы провода и ликвидировал обрыв. Дивизия захватила плацдарм. И только он хотел спрыгнуть в ближайшую воронку, как что-то ударило его по голове. В сознание он пришел в медсанбате. Спас его казах Джумбаев, который вынес его тяжело раненого с поля боя.

Указом Верховного Совета СССР Виктор Сергеевич был удостоен ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны I степени.

После войны Виктор Сергеевич окончил техникум, потом Сельскохозяйственную академию и долгое время работал агрономом, председателем колхоза «Рассвет» Краснопольского района Могилевской области. В 2025 году Самодееву Виктору исполнилось бы 100 лет.