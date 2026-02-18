ГТК провёл анкетирование: стало известно, довольны ли респонденты работой таможни и что хотят изменить

Государственный таможенный комитет подвел итоги анкетирования, в котором участвовали почти 1700 человек. Около 90 % респондентов высоко оценили работу должностных лиц в пунктах пропуска. В целом 78 % отметили работу таможни положительно, еще свыше 20 – стабильно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абсолютное большинство участников сообщили, что разбираться в нормах таможенного законодательства им несложно. Высоко оценены и цифровые сервисы: 87 % считают информационные системы таможни удобными и быстрыми. Качество консультирования положительно отметили 8 из 10 опрошенных. Анкета включала и открытые вопросы. Среди предложений – возобновление работы закрытых по решению сопредельных стран пунктов пропуска, сокращение времени пересечения границы и развитие приграничной инфраструктуры. В ГТК подчеркнули: все предложения проанализированы, и те, что могут быть реализованы в белорусской юрисдикции, будут учтены в дальнейшей работе.