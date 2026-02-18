В Беларуси создаётся трёхуровневая система защиты национальных брендов

Развитие экспорта – одно из приоритетных направлений совершенствования экономики Беларуси. Главой государства поставлены задачи по диверсификации экспорта, освоению новых рынков и расширению номенклатуры экспорта на существующих рынках сбыта. Это неразрывно связано с тем, что свою продукцию необходимо охранять и защищать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выстраивают трехуровневую систему охраны и защиты интеллектуальной собственности, в том числе на региональном и международном уровнях. Важным шагом в скором времени станет запуск Евразийского товарного знака. Ожидается, что эта система позволит нашим компаниям ускорить и удешевить процесс регистрации своей продукции во всех странах Союза.

Алексей Курман, генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности: Наша цель – донести нашим производителям, нашим экспортерам, как важно и нужно, прежде чем выходить на новые рынки, обеспечить охрану и защиту своей продукции, в том числе с помощью интеллектуальной собственности. Это использование механизмов региональной процедуры, регистрации охраны и охраны прав, международной процедуры. Также взаимодействие белорусского патентного ведомства с патентным ведомством азиатского региона либо африканского региона. Для того, чтобы нашим производителям было легко, просто и понятно механизмы и алгоритмы, как действовать и что нужно делать при поставках на новые рынки.

Виталий Вабищевич, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

В торгово-промышленной палате есть даже отдельное предприятие «Белпатентсервис», которое занимается оказанием услуг в этой сфере – «под ключ» мы будем говорить так. Но и палата, учитывая наш такой статус общественный, конечно же, мы проводим и семинары, у нас есть и консультационные пункты для бизнеса.

Уже в марте Минск станет центром обсуждения ключевых вопросов защиты интеллектуальной собственности. Международная конференция соберет более 150 экспертов. Будут представлены эксклюзивные кейсы и проверенные стратегии как судебной, так и внесудебной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.