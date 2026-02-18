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Механизм защиты прав и интересов детей обсудили в Минске

18 февраля 2026 07:15
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Механизм защиты прав и интересов детей обсудили в Минске. Эксперты оценили работу системы раннего выявления семейного неблагополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизм защиты прав и интересов детей обсудили в Минске-2

Главная цель – не допустить крайней меры – изъятия ребенка у родителей. Когда взрослые не справляются с выполнением своих обязанностей, подключаются социальные службы. Они всегда готовы оказать семье помощь, чтобы улучшить ситуацию. Статистика подтверждает эффективность такого подхода: по итогам 2025 года 80 % детей были сняты с учета как находящиеся в социально-опасном положении.

Механизм защиты прав и интересов детей обсудили в Минске-4

Елена Войтехович, консультант управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси:
Вместе с тем, вынуждены констатировать, что порядка 11 % детей из тех, кто были признаны находящимися в социально опасном положении, отобраны у родителей и признаны нуждающимися в государственной защите. На сегодняшний день также хотелось бы отметить, что по итогам 2025 года сократилось число выявленных за год детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если говорить о динамике, то сокращение на 130 детей. Безусловно, это приятная статистика, и мы надеемся, что результаты этой работы будут становиться лучше.

Механизм защиты прав и интересов детей обсудили в Минске-6

Маргарита Суховенко, заведующая сектором координации и методического обеспечения профилактики преступлений и правонарушений ГУО «Академия образования»:
Все классные руководители, кураторы учебных групп выходят на посещение семей. И далее проходит эта информация. И работают педагоги-психологи, педагоги социальные, проводят уже комплекс диагностических мероприятий.  

Большая часть детей-сирот в стране устроены в семьи. В Беларуси успешно функционируют все формы воспитания. Растет число детских домов семейного типа. Всего в стране их почти три сотни. 

# Дети

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