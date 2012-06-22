Группа IOWA сняла клип за 2 пиццы!

«Как стать звездой?» - вопрос, который сегодня решается просто. За один день Интернет может превратить любого в популярную личность. Белорусская группа IOWA стала известна именно благодаря всемирной паутине. Название ребята взяли от американской идиомы I.O.W.A. (Idiots Out Wandering Around), которая переводится, как "правду не скроешь". Коллектив образован в 2009 году в Могилёве.

Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA:

Интернет приносит какие-то песни на свет. У нас была песня «Весна». Её заметил парень, который захотел организовать несколько наших концертов в Питере. И организовал несколько «квартирников», которые понравились нам и людям, которые пришли. Мы захотели продолжения.

Для хорошего старта совсем не обязательно иметь большие деньги. Свой первый клип на песню «Мама», который за пару дней набрал несколько десятков тысяч просмотров в Интернете, ребята сняли за 2 пиццы - ровно столько запросил друг оператор за свою работу!

Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA:

Мы просто не заморачивались, какой сложности должен быть клип, сколько оборудования для этого надо. Мы просто пошли погулять на набережную и попросили друга поснимать нас.

На концертах IOWA можно часто заметить самую разную публику.

Леонид Терещенко, гитарист:

Да, можно так сказать, что мы удивляемся быстрому успеху, ведь это понятие относительное. Но самое главное, мы удивляемся реакции людей.

Екатерина Иванчикова, Леонид Терещенко и Василий Буланов – таков состав группы сегодня. Ребята дают концерты каждый день и звёздами себя не считают.