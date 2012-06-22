День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня в Беларуси. Памятные мероприятия проходят по всей стране

Новости Беларуси. День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны сегодня в Беларуси. Ровно 71 год назад, на рассвете 22 июня, войска фашистской Германии перешли границу Советского союза, нарушив договор о ненападении. События этого дня навсегда изменили историю. С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций.

В этой войне, которая длилась 1418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя. А первым удар неприятеля принял на себя героический гарнизон Брестской крепости.

В легендарной цитадели 22 июня в четыре утра вспомнили начало войны. Митинг-реквием прошел у Тереспольских ворот. Почтить память советских воинов в предрассветный час к пограничному Бугу пришли ветераны, жители Бреста, дети защитников Брестской крепости и гости города. Участники возложили цветы к Вечному огню и спустили венки на воды Буга.

Александр и Кирилл Башаримовы:

Наш дед погиб 2 августа 1944 года. И именно здесь. Он дошел до Берлина, знал, что Беларусь и Советский Союз начали освобождаться.

Помним, чтим. Очень волнительно для нас. Спасибо всем ветеранам за то, что они сделали для нас.

Памятное утро завершила историческая реконструкция «Вторжение». Организаторы постарались как можно точнее воссоздать события последних часов мирной жизни.

А на Буйничском поле могилевчане ровно в 4 утра спустили на воду траурные венки. К мемориалу возложили цветы. В полдень, чтобы почтить павших в годы Великой Отечественной, во всех городах и районах области под колокольный звон на одну минуту остановится транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В память о жертвах июня 41-го во всех городах страны ранним утром начались траурные митинги. На площади Победы в Минске офицеры и курсанты возложили венки к обелиску и почтили минутой молчания память погибших героев.

Василий Горбатенко, заместитель председателя Госпогранкомитета Республики Беларусь:

Эта традиция у нас отмечается повсеместно, на всех пограничных заставах. В 4 утра пограничные наряды на службу выходят с памятью о тех суровых, 41-х, годах.

Петр Водолажский, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы пришли для того, чтобы вспомнить о всех погибших, вспомнить тех, кто отдал свою жизнь.

Вспоминать о жертвах той войны белорусы будут весь день. В храмах страны не утихнет колокольный звон, а минуты молчания напомнят нынешнему поколению о погибших.