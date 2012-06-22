В Брестской крепости прошли митинг-реквием и инсценировка первых дней Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Митинг-реквием у памятника советским пограничникам в 3.45 утра более чем символичен. Жители города над Бугом и многочисленные гости посчитали своим долгом почтить память павших защитников Брестской крепости.

Андрей Базылюк, ветеран Великой Отечественной войны:

Снайпер мог бы стрелять в меня, но убил моего соседа, а я остался жив. Теперь, пока мои ноги будут ходить, я буду носить цветы. Каждый год.

Надежда Гринь, руководитель делегации (Украина):

Я думаю, что каждого тянет сюда чувство долга, чувство патриотизма. Чтобы передать своим внукам и детям.

Атмосфера первого дня войны – в реконструкции «Вторжение». Баталии максимально приближены к историческим событиям. Эти театрализованные боевые действия – самые масштабные в истории Беларуси: более 400 участников из 8 стран СНГ и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые знаковые эпизоды первых дней защиты Цитадели реконструкторы восстановили буквально по минутам. Готовились долго и тщательно.

Юрий Киреев, руководитель военно-исторического клуба «Гарнизон»:

Мы к этому событию готовимся практически целый год. Через переписку, через Интернет, через изучение архивных и исторических материалов, через тренировки и репетиции.

Петр Пицко, организатор военно-исторической реконструкции:

Оружие абсолютно идентичное той эпохе. Костюм каждого реконструктора – точная копия той формы, которая была.