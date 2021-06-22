Группа Aura сняла клип с семикратным обладателем «Грэмми». О чём он?

Новости Беларуси. Песня от обладателя Grammy, уникальные кадры хроники и неожиданный сюжет. Группа Aura представила совместную работу с американским музыкантом Артуром Гарфанкелом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Рядом с нами» – русскоязычный кавер на знаменитую композицию The Sound of Silence. Один из ее авторов, семикратный обладатель Grammy Арт Гарфанкел, не только дал права на использование хита, но и сам снялся в клипе. А сотрудничать белорусской группе предложил сын знаменитого музыканта Артур.

По сюжету Юлия Быкова, «невероятная» белоруска, ссорится с дедушкой-ветераном. Его сыграл народный артист Советского Союза Геннадий Овсянников. Как говорят сами музыканты, эта работа о недопущении реабилитации нацизма и поиске точек соприкосновения для всех, кого разделили события прошлого августа.