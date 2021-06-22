Здесь погибли более 80 тысяч человек. Парламентарии побывали на месте бывшего концлагеря «Шталаг-352»

Новости Беларуси. Парламентарии 22 июня возложили цветы к подножию мемориального комплекса «Масюковщина». В июле 1941-го на этом месте немцами был создан концентрационный лагерь «Шталаг-352». Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после Победы советского народа здесь установили временный памятник. Сегодня при поддержке государства это величественный мемориальный комплекс, на территории которого расположены братские могилы. Память погибших почтили минутой молчания.

Владислав Рыбчик, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Надо помнить, надо чтить настоящую историю. И самое главное, что сейчас в школе делали и будут делать акцент на нашу историю, чтобы увековечить, сохранить эту память в воображении молодых граждан, ведь это самое главное. Потому что у нас пытаются молодыми людьми манипулировать, пытаются затмить эту историческую память.