Прямой эфир

Здесь погибли более 80 тысяч человек. Парламентарии побывали на месте бывшего концлагеря «Шталаг-352»

22 июня 2021 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Парламентарии 22 июня возложили цветы к подножию мемориального комплекса «Масюковщина». В июле 1941-го на этом месте немцами был создан концентрационный лагерь «Шталаг-352». Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь погибли более 80 тысяч человек. Парламентарии побывали на месте бывшего концлагеря «Шталаг-352»-1

Сразу после Победы советского народа здесь установили временный памятник. Сегодня при поддержке государства это величественный мемориальный комплекс, на территории которого расположены братские могилы. Память погибших почтили минутой молчания.

Здесь погибли более 80 тысяч человек. Парламентарии побывали на месте бывшего концлагеря «Шталаг-352»-4

Владислав Рыбчик, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Надо помнить, надо чтить настоящую историю. И самое главное, что сейчас в школе делали и будут делать акцент на нашу историю, чтобы увековечить, сохранить эту память в воображении молодых граждан, ведь это самое главное. Потому что у нас пытаются молодыми людьми манипулировать, пытаются затмить эту историческую память.

Здесь погибли более 80 тысяч человек. Парламентарии побывали на месте бывшего концлагеря «Шталаг-352»-7

Андрей Иванец, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Сегодня сохранение исторической памяти это дело всех нас, это дело наших родителей, учителей, это дело общества, парламентариев. И в связи с этим ученые сейчас делают очень много. Сегодня Национальная академия наук Беларуси издает целый ряд изданий, посвященных истории Великой Отечественной войны. А самое главное то, что сегодня мы не даем фальсифицировать эту историю.

Здесь погибли более 80 тысяч человек. Парламентарии побывали на месте бывшего концлагеря «Шталаг-352»-10

После митинга-реквиема все желающие смогли посетить музей храма, который находится рядом с мемориалом. Здесь собрана архивная фотогалерея о бывших узниках «Шталага-352».

Читайте также:

Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!

Владимир Караник: казалось, эта страшная война будет последней в Европе, но мы видим попытки реабилитировать фашизм

Житель Пинска: «Мать потеряла нас во время бомбежки, и до 1947 года меня вырастили цыгане»

# Великая Отечественная война # общество # Владислав Рыбчик # Андрей Иванец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!
22 июня 2021 14:19

Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!

«Хоть я была и ребёнком, но я всё помню». О чём не могут забыть дети блокадного Ленинграда
22 июня 2021 14:07

«Хоть я была и ребёнком, но я всё помню». О чём не могут забыть дети блокадного Ленинграда

Все подразделения МЧС Минска присоединились ко Всебелорусской минуте молчания
22 июня 2021 13:48

Все подразделения МЧС Минска присоединились ко Всебелорусской минуте молчания