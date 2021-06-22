Здесь погибли более 80 тысяч человек. Парламентарии побывали на месте бывшего концлагеря «Шталаг-352»
Новости Беларуси. Парламентарии 22 июня возложили цветы к подножию мемориального комплекса «Масюковщина». В июле 1941-го на этом месте немцами был создан концентрационный лагерь «Шталаг-352». Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу после Победы советского народа здесь установили временный памятник. Сегодня при поддержке государства это величественный мемориальный комплекс, на территории которого расположены братские могилы. Память погибших почтили минутой молчания.
Владислав Рыбчик, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Надо помнить, надо чтить настоящую историю. И самое главное, что сейчас в школе делали и будут делать акцент на нашу историю, чтобы увековечить, сохранить эту память в воображении молодых граждан, ведь это самое главное. Потому что у нас пытаются молодыми людьми манипулировать, пытаются затмить эту историческую память.
Андрей Иванец, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Сегодня сохранение исторической памяти – это дело всех нас, это дело наших родителей, учителей, это дело общества, парламентариев. И в связи с этим ученые сейчас делают очень много. Сегодня Национальная академия наук Беларуси издает целый ряд изданий, посвященных истории Великой Отечественной войны. А самое главное – то, что сегодня мы не даем фальсифицировать эту историю.