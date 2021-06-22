Александр Турчин: гарантий, что эта трагедия может не повториться, нет никаких, поэтому самое главное – это память

История этого места – незаживающая рана в сердце каждого белоруса. И в эти дни в память о военной трагедии 80-летней давности, на четыре года изменившей мирную жизнь, сюда едут люди. Представители предприятий, общественных организаций и силовых структур выразили признательность за мирное небо и поклонились памяти погибших.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

80 лет. Для человека это много, а для истории это всего лишь миг. И еще раз говорю: гарантий, что эта трагедия может не повториться, нет никаких, поэтому сегодня правильно говорят: самое главное – это память. На мой взгляд, каждый учащийся Беларуси, не только Беларуси, обязательно должен побыть в Хатыни. Это трагическая история нашей страны. Чтобы мы осознанно понимали, что с нами было и вообще какие последствия этого всего.