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Мы счастливы жить в солнечной и мирной стране. Белорусы возложили цветы к Вечному огню в Хатыни

22 июня 2021 14:53
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Новости Беларуси. В день памяти и скорби цветы и венки от имени руководства Минской области легли к Вечному огню мемориального комплекса «Хатынь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мы счастливы жить в солнечной и мирной стране. Белорусы возложили цветы к Вечному огню в Хатыни-1

Борис Свиридович, заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси: 
Мы, люди в погонах, как никто другие не можем этого забыть. Мы постоянно об этом говорим своим подчиненным, коллегам, детям. Мы помним эту траурную дату.

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Мы счастливы жить в солнечной и мирной стране. Белорусы возложили цветы к Вечному огню в Хатыни-3

Екатерина Телега, первый секретарь Сморгонского районного комитета БРСМ: 
Очень важно развивать патриотическое воспитание среди молодежи, чтобы они помнили, насколько тяжело далась нам эта победа, насколько нам хорошо жить сегодня под мирным небом. Чтобы они ценили это и понимали, насколько это сложно, и насколько мы счастливы жить теперь в такой красивой, солнечной и мирной стране.

Мы счастливы жить в солнечной и мирной стране. Белорусы возложили цветы к Вечному огню в Хатыни-5

Траурную церемонию продолжила минута молчания в память о павших воинах и мирных жителях.

# Великая Отечественная война

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