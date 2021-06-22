Мы счастливы жить в солнечной и мирной стране. Белорусы возложили цветы к Вечному огню в Хатыни

Новости Беларуси. В день памяти и скорби цветы и венки от имени руководства Минской области легли к Вечному огню мемориального комплекса «Хатынь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Свиридович, заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси:

Мы, люди в погонах, как никто другие не можем этого забыть. Мы постоянно об этом говорим своим подчиненным, коллегам, детям. Мы помним эту траурную дату. Александр Турчин: гарантии, что эта трагедия может не повторится, нет никаких, поэтому самое главное – это память

Екатерина Телега, первый секретарь Сморгонского районного комитета БРСМ:

Очень важно развивать патриотическое воспитание среди молодежи, чтобы они помнили, насколько тяжело далась нам эта победа, насколько нам хорошо жить сегодня под мирным небом. Чтобы они ценили это и понимали, насколько это сложно, и насколько мы счастливы жить теперь в такой красивой, солнечной и мирной стране.