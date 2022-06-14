Грозит ли Беларуси обезьянья оспа и почему не нужно ставить себе диагноз с помощью Google? Рассказывает врач-терапевт
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Наталья Хамицаева, врач-терапевт ГУ «Республиканский клинический медицинский центр».
Юлия Бешанова, СТВ:
Встречаемся мы за несколько дней до вашего профессионального праздника, поэтому поговорить, конечно, хотелось бы о ваших профессиональных заботах – о медицине. Хотелось бы начать наш разговор с того, что врач – это профессия, без которой ни одно современное общество не выживет и развиваться тоже не сможет.
Если говорить про ковид, то, наверное, пандемийные годы научили многому вообще всю систему – не только отдельных врачей и медсестер, вся система по-другому заработала. Какие главные уроки мы извлекли из этого? Работа врачей была на предельной нагрузке в это время?
О работе во время пандемии: иногда было очень сложно, потому что не все понимаешь, что происходит с больным
Наталья Хамицаева, врач-терапевт ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»:
Было тяжело, конечно, потому что были очень тяжелые больные. Иногда было очень сложно, потому что ты не все понимаешь, что происходит с больным. Очень было жалко, когда крупные, коренастые мужчины (в первую волну это было самое слабое звено), которые очень тяжело болели. Из здорового мужика он превращался в неизвестно что. Порой он не мог дойти до туалета, он становился синим, он ронял сатурацию. Мы делали максимально все возможное.
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Юлия Бешанова:
Одним из таких глобальных, наверное, информационных поводов в этот период и сразу после ковида стала новость о создании нашей белорусской вакцины. Насколько сейчас белорусские медицинские препараты могут составить конкуренцию зарубежным? Тем более сейчас, в условиях санкций, очень актуален вопрос импортозамещения. Насколько они эффективны? Насколько не стоит бояться того, что у нас санкции?
«Мы не видим глобальной разницы между белорусскими и импортными препаратами»
Наталья Хамицаева:
Мы работаем в основном с белорусскими препаратами в стационаре. Антибактериальная терапия вся белорусская. При работе в стационаре мы не видим глобальной разницы между белорусскими и импортными препаратами. На данный момент где-то 80-90 % препаратов в стационаре белорусские.
Юлия Бешанова:
Сейчас появилась очередная страшилка (отошли от ковида): появилось новое заболевание – обезьянья оспа. Насколько это из разряда страшилок и насколько нам в Беларуси стоит этого опасаться? Обсуждения, особенно в интернете, достаточно бурные сейчас.
Наталья Хамицаева:
Бдительность терять нельзя, особенно к людям, которые прибывают из эпидопасных регионов, потому что всякое может быть. COVID-19 как же к нам приехал, поэтому может приехать и она.
В поликлиниках стали доступнее высокотехнологичные методы диагностики
Юлия Бешанова:
Как вы оцениваете сейчас оснащение наших медицинских учреждений? Насколько оно современное?
Наталья Хамицаева:
На данном этапе на амбулаторном звене стали более доступны высокотехнологичные методы диагностики, такие как КТ грудной клетки, МРТ, эндоскопические исследования с анестезией, то есть это все возможно в поликлиниках даже. Оснащение есть, но должно быть и желание у пациента обследоваться. Люди же не очень хотят следить за своим здоровьем, а обращаются в основном, когда уже стало что-то не очень хорошо.
Юлия Бешанова:
Вы говорили о том, что у нас хватает и техники, и оборудования, но люди сами не всегда хотят. Как правило, кто более ответственно относится к своему здоровью? Кто обращается?
Какие медобследования нужно проходить всем ежегодно?
Наталья Хамицаева:
Женщины, наверное, более ответственные, чем мужчины. Мужчин жены приводят за руку, как правило, когда видят, что что-то уже не так. Хотелось бы, чтобы люди ежегодно обращались и проходили хотя бы минимальный медицинский осмотр. Это хоть как-то помогло бы избежать наличия запущенных онкологических заболеваний, когда мы уже, к сожалению, глобально ничем помочь не можем.
Юлия Бешанова:
Что должен включать в себя минимальный осмотр?
Наталья Хамицаева:
В нашей клинике существует программа скрининга женского здоровья, мужского здоровья, где предлагают определенные объемы обследований для диагностики каких-то ранних видов заболеваний: рентген грудной клетки, ЭКГ, набор банальных общеклинических анализов, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, для мужчин – малый таз, для женщин – осмотр гинеколога.
Юлия Бешанова:
То есть направления не нужны? Я прихожу к вам и говорю, что хочу пройти обследование.
Наталья Хамицаева:
В нашей клинике вы приходите и заключаете договор на скрининговое обследование и проходите это все.
Юлия Бешанова:
Насколько сильно выглядит белорусская медицина на фоне мирового сообщества? Я знаю, что очень многие к нам обращаются, приезжают сюда из заграницы, чтобы получить какие-то медицинские услуги. В чем мы лучше, выше, сильнее?
«Уровень врачей у нас очень высокий». Почему в Беларусь едут за медпомощью?
Наталья Хамицаева:
У нас, мне кажется, превалирует больше стационарная помощь, большое стационарное звено, чего нет в Европе или в странах Ближнего Востока. Там в основном вся помощь организована на уровне приемного покоя, скажем так, стационарной помощи практически нет. И уровень врачей у нас очень высокий.
Юлия Бешанова:
Какие перспективные направления вы видите в развитии медицины сейчас в Беларуси?
О скринингах и диагностике: это очень перспективно
Наталья Хамицаева:
Наверное, какие-то диагностические службы. Опять-таки, какие-то варианты скрининга быстрого, потому что сейчас очень высокий темп жизни, и люди не хотят тратить много времени на то, чтобы получить конкретное лечение или конкретный диагноз. Поэтому это было бы очень перспективным.
Юлия Бешанова:
Google, онлайн – часто ли пациенты приходят, условно говоря, уже с готовым диагнозом и вам приходится его переубеждать, что он не прав, что он абсолютно не то нашел и не тот диагноз себе поставил?
О том, как некоторые пациенты ставят себе диагноз с помощью Google
Наталья Хамицаева:
Бывает такое. Стараемся как-то, потому что они не всегда понимают то, что написано. Стараемся объяснять. Кроме Google, существуют еще общеклинические методы исследования, анализы, диагностика, которые являются альтернативой Google.
Юлия Бешанова:
Я хочу пожелать, чтобы у наших врачей было как можно меньше жалоб и как можно меньше вызовов, с которыми мы столкнулись в последние годы. Попрошу вас поздравить коллег.
Наталья Хамицаева:
Я желаю в первую очередь врачам здоровья, удачи и позитивного настроя, чтобы хватало сил на эту тяжелую профессию.
Юлия Бешанова:
Спасибо вам большое за такую праздничную интересную беседу.