Грозит ли Беларуси обезьянья оспа и почему не нужно ставить себе диагноз с помощью Google? Рассказывает врач-терапевт

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Наталья Хамицаева, врач-терапевт ГУ «Республиканский клинический медицинский центр». Юлия Бешанова, СТВ:

Встречаемся мы за несколько дней до вашего профессионального праздника, поэтому поговорить, конечно, хотелось бы о ваших профессиональных заботах – о медицине. Хотелось бы начать наш разговор с того, что врач – это профессия, без которой ни одно современное общество не выживет и развиваться тоже не сможет. Если говорить про ковид, то, наверное, пандемийные годы научили многому вообще всю систему – не только отдельных врачей и медсестер, вся система по-другому заработала. Какие главные уроки мы извлекли из этого? Работа врачей была на предельной нагрузке в это время? О работе во время пандемии: иногда было очень сложно, потому что не все понимаешь, что происходит с больным

Наталья Хамицаева, врач-терапевт ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»:

Было тяжело, конечно, потому что были очень тяжелые больные. Иногда было очень сложно, потому что ты не все понимаешь, что происходит с больным. Очень было жалко, когда крупные, коренастые мужчины (в первую волну это было самое слабое звено), которые очень тяжело болели. Из здорового мужика он превращался в неизвестно что. Порой он не мог дойти до туалета, он становился синим, он ронял сатурацию. Мы делали максимально все возможное. «Медицина в стадии внутренних изменений». Марина Шкроб о важном в белорусском здравоохранении. Читайте здесь. Юлия Бешанова:

Одним из таких глобальных, наверное, информационных поводов в этот период и сразу после ковида стала новость о создании нашей белорусской вакцины. Насколько сейчас белорусские медицинские препараты могут составить конкуренцию зарубежным? Тем более сейчас, в условиях санкций, очень актуален вопрос импортозамещения. Насколько они эффективны? Насколько не стоит бояться того, что у нас санкции? «Мы не видим глобальной разницы между белорусскими и импортными препаратами» Наталья Хамицаева:

Мы работаем в основном с белорусскими препаратами в стационаре. Антибактериальная терапия вся белорусская. При работе в стационаре мы не видим глобальной разницы между белорусскими и импортными препаратами. На данный момент где-то 80-90 % препаратов в стационаре белорусские.

Юлия Бешанова:

Сейчас появилась очередная страшилка (отошли от ковида): появилось новое заболевание – обезьянья оспа. Насколько это из разряда страшилок и насколько нам в Беларуси стоит этого опасаться? Обсуждения, особенно в интернете, достаточно бурные сейчас. Наталья Хамицаева:

Бдительность терять нельзя, особенно к людям, которые прибывают из эпидопасных регионов, потому что всякое может быть. COVID-19 как же к нам приехал, поэтому может приехать и она. В поликлиниках стали доступнее высокотехнологичные методы диагностики Юлия Бешанова:

Как вы оцениваете сейчас оснащение наших медицинских учреждений? Насколько оно современное? Наталья Хамицаева:

На данном этапе на амбулаторном звене стали более доступны высокотехнологичные методы диагностики, такие как КТ грудной клетки, МРТ, эндоскопические исследования с анестезией, то есть это все возможно в поликлиниках даже. Оснащение есть, но должно быть и желание у пациента обследоваться. Люди же не очень хотят следить за своим здоровьем, а обращаются в основном, когда уже стало что-то не очень хорошо. Юлия Бешанова:

Вы говорили о том, что у нас хватает и техники, и оборудования, но люди сами не всегда хотят. Как правило, кто более ответственно относится к своему здоровью? Кто обращается? Какие медобследования нужно проходить всем ежегодно?

Наталья Хамицаева:

Женщины, наверное, более ответственные, чем мужчины. Мужчин жены приводят за руку, как правило, когда видят, что что-то уже не так. Хотелось бы, чтобы люди ежегодно обращались и проходили хотя бы минимальный медицинский осмотр. Это хоть как-то помогло бы избежать наличия запущенных онкологических заболеваний, когда мы уже, к сожалению, глобально ничем помочь не можем. Юлия Бешанова:

Что должен включать в себя минимальный осмотр? Наталья Хамицаева:

В нашей клинике существует программа скрининга женского здоровья, мужского здоровья, где предлагают определенные объемы обследований для диагностики каких-то ранних видов заболеваний: рентген грудной клетки, ЭКГ, набор банальных общеклинических анализов, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, для мужчин – малый таз, для женщин – осмотр гинеколога. Юлия Бешанова:

То есть направления не нужны? Я прихожу к вам и говорю, что хочу пройти обследование. Наталья Хамицаева:

В нашей клинике вы приходите и заключаете договор на скрининговое обследование и проходите это все. Юлия Бешанова:

Насколько сильно выглядит белорусская медицина на фоне мирового сообщества? Я знаю, что очень многие к нам обращаются, приезжают сюда из заграницы, чтобы получить какие-то медицинские услуги. В чем мы лучше, выше, сильнее? «Уровень врачей у нас очень высокий». Почему в Беларусь едут за медпомощью?

Наталья Хамицаева:

У нас, мне кажется, превалирует больше стационарная помощь, большое стационарное звено, чего нет в Европе или в странах Ближнего Востока. Там в основном вся помощь организована на уровне приемного покоя, скажем так, стационарной помощи практически нет. И уровень врачей у нас очень высокий. Юлия Бешанова:

Какие перспективные направления вы видите в развитии медицины сейчас в Беларуси? О скринингах и диагностике: это очень перспективно Наталья Хамицаева:

Наверное, какие-то диагностические службы. Опять-таки, какие-то варианты скрининга быстрого, потому что сейчас очень высокий темп жизни, и люди не хотят тратить много времени на то, чтобы получить конкретное лечение или конкретный диагноз. Поэтому это было бы очень перспективным. Юлия Бешанова:

Google, онлайн – часто ли пациенты приходят, условно говоря, уже с готовым диагнозом и вам приходится его переубеждать, что он не прав, что он абсолютно не то нашел и не тот диагноз себе поставил? О том, как некоторые пациенты ставят себе диагноз с помощью Google Наталья Хамицаева:

Бывает такое. Стараемся как-то, потому что они не всегда понимают то, что написано. Стараемся объяснять. Кроме Google, существуют еще общеклинические методы исследования, анализы, диагностика, которые являются альтернативой Google. Юлия Бешанова:

Я хочу пожелать, чтобы у наших врачей было как можно меньше жалоб и как можно меньше вызовов, с которыми мы столкнулись в последние годы. Попрошу вас поздравить коллег.