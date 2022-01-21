3 млн доз. Рейс из Пекина доставит в Беларусь самую крупную партию китайской вакцины

Новости Беларуси. Самая крупная партия китайской вакцины от COVID-19. 21 января прибудет рейс из Пекина, который доставит в Беларусь 3 миллиона доз препарата Vero Cell, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полтора миллиона доз Минск закупил у Пекина, еще столько же единиц и шприцев китайская сторона передала нам в качестве иностранной безвозмездной помощи. Вакцина будет размещена на складах «Белтаможсервиса» и «Белфармации». Груз будет находиться в отдельном холодильнике с постоянной температурой +4 °C. В регионы и Минск препарат поступит после процедуры контроля качества.

Также планируется, что в Минздраве состоится торжественная церемония, на которой будут подписаны сопроводительные документы важного груза. В решении вопроса ведомству активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран.