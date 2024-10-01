«Мы стали ядерной державой». Президент Беларуси провёл переговоры с главой МАГАТЭ

Беларусь сделает все для обеспечения региональной ядерной безопасности. Об этом заявил Президент Беларуси во время переговоров с главой МАГАТЭ – межправительственной организации в системе ООН, ответственной за подтверждение того, что ядерные исследования стран проводятся в мирных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня в агентстве 180 государств. Работает МАГАТЭ под лозунгом «Атом для мира и развития». Развиваться в этом направлении в свое время решила и Беларусь. Мы построили атомную электростанцию и, как отметил глава государства, она самая современная и самая безопасная. Последнему особое внимание. Беларусь больше других пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На всех этапах строительства МАГАТЭ обладало необходимым доступом к информации, несмотря на спекуляции вокруг. Помимо БелАЭС, в центре внимания во время переговоров вопросы ядерной безопасности в регионе в связи с конфликтом в Украине. Атомные станции функционируют фактически в условиях боевых действий. МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией. Наш Президент отметил, мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность.

Александру Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы стали ядерной державой, построили атомную станцию. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились. Мы вовремя подготовили специалистов. Очень большую помощь в этом плане оказали нам Российская Федерация и МАГАТЭ. Поэтому мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.