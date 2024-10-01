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«Мы стали ядерной державой». Президент Беларуси провёл переговоры с главой МАГАТЭ

01 октября 2024 11:12
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Беларусь сделает все для обеспечения региональной ядерной безопасности. Об этом заявил Президент Беларуси во время переговоров с главой МАГАТЭ – межправительственной организации в системе ООН, ответственной за подтверждение того, что ядерные исследования стран проводятся в мирных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы стали ядерной державой». Президент Беларуси провёл переговоры с главой МАГАТЭ-2

На сегодня в агентстве 180 государств. Работает МАГАТЭ под лозунгом «Атом для мира и развития». Развиваться в этом направлении в свое время решила и Беларусь. Мы построили атомную электростанцию и, как отметил глава государства, она самая современная и самая безопасная. Последнему особое внимание. Беларусь больше других пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

На всех этапах строительства МАГАТЭ обладало необходимым доступом к информации, несмотря на спекуляции вокруг. Помимо БелАЭС, в центре внимания во время переговоров вопросы ядерной безопасности в регионе в связи с конфликтом в Украине. Атомные станции функционируют фактически в условиях боевых действий. МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией. Наш Президент отметил, мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность.

«Мы стали ядерной державой». Президент Беларуси провёл переговоры с главой МАГАТЭ-4

Александру Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы стали ядерной державой, построили атомную станцию. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились. Мы вовремя подготовили специалистов. Очень большую помощь в этом плане оказали нам Российская Федерация и МАГАТЭ. Поэтому мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке нашей планеты.

«Мы стали ядерной державой». Президент Беларуси провёл переговоры с главой МАГАТЭ-6

Конечно, было, есть и, я думаю, будет еще немало спекуляций по поводу эксплуатации атомной станции. Вы это видите в Литве. Им неймется не только по поводу нашей атомной станции, но и вообще в связи с тем, что происходит в нашей Беларуси. Но это уже политика, не будем об этом говорить. А вообще вы должны знать, что мы привержены безопасности миру и сделаем все, на что способны и что от нас зависит, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться. Мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся.

«Мы стали ядерной державой». Президент Беларуси провёл переговоры с главой МАГАТЭ-8

Уже за закрытыми дверями много говорили о ситуации в нашем регионе. Глава государства в этом контексте подчеркнул: МАГАТЭ и лично Гросси могли бы внести огромный вклад в миротворческую миссию между Россией и Украиной. В свою очередь Рафаэль Гросси назвал опыт сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ примером, отметив важность того, что наша страна на самом высоком уровне выражает приверженность обеспечению ядерной безопасности. 

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# Международная политика

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