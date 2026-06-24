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Новости по тегу #МАГАТЭ

МАГАТЭ проводит плановые инспекции на БелАЭС и в институте «Сосны» НАН
24 июня 2026 06:10

МАГАТЭ проводит плановые инспекции на БелАЭС и в институте «Сосны» НАН

МАГАТЭ 15 апреля проведет плановую инспекцию в институте «Сосны» НАН Беларуси
15 апреля 2026 05:48

МАГАТЭ 15 апреля проведет плановую инспекцию в институте «Сосны» НАН Беларуси

В МАГАТЭ предупредили о риске радиационной катастрофы на Ближнем Востоке
03 марта 2026 06:55

В МАГАТЭ предупредили о риске радиационной катастрофы на Ближнем Востоке

Миссия МАГАТЭ положительно оценила подготовку кадров в сфере радиационной безопасности в Беларуси
16 ноября 2025 11:03

Миссия МАГАТЭ положительно оценила подготовку кадров в сфере радиационной безопасности в Беларуси

Иран заморозил сотрудничество с МАГАТЭ по ядерной программе
13 октября 2025 07:12

Иран заморозил сотрудничество с МАГАТЭ по ядерной программе

Киев атаковал беспилотниками Запорожскую АЭС
20 сентября 2025 10:16

Киев атаковал беспилотниками Запорожскую АЭС

Гросси: Беларусь – это пример, как страна может работать с МАГАТЭ и показывать свою открытость
01 октября 2024 18:04

Гросси: Беларусь – это пример, как страна может работать с МАГАТЭ и показывать свою открытость

Лукашенко – Гросси: ни у Беларуси, ни у России нет необходимости захватывать Чернобыльскую станцию
01 октября 2024 13:54

Лукашенко – Гросси: ни у Беларуси, ни у России нет необходимости захватывать Чернобыльскую станцию

МАГАТЭ осудило атаку беспилотников на Запорожскую АЭС
08 апреля 2024 07:51

МАГАТЭ осудило атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

«Потеряла внешнее электроснабжение». МАГАТЭ сделало заявление по ситуации на Чернобыльской АЭС
10 марта 2022 18:46

«Потеряла внешнее электроснабжение». МАГАТЭ сделало заявление по ситуации на Чернобыльской АЭС

Иран начал обогащение урана на уровне выше, предусмотренного ядерной сделкой
08 июля 2019 13:37

Иран начал обогащение урана на уровне выше, предусмотренного ядерной сделкой

Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ‍
17 октября 2018 10:53

Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ‍