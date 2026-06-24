Гарантии МАГАТЭ – часть международной системы безопасности. Они подтверждают, что ядерные материалы используются исключительно в мирных целях.
Инспекция проходит в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия, которое Беларусь выполняет уже много лет.
Так, в случае нападения на гражданские атомные электростанции может потребоваться массовая эвакуация городов во всем регионе Персидского залива.
Группа специалистов из Болгарии, Греции и России положительно оценили соответствующую инфраструктуру, а также подходы в обучении специалистов.
В Тегеране отметили, что достигнуты ранее договоренности больше не действуют, а любые переговоры по этому вопросу потеряли актуальность.
В момент атаки в здании находились представители МАГАТЭ.
Беларусь на самом высоком уровне выражает приверженность вопросам ядерной безопасности в регионе и в различного рода опасные авантюры не бросается. Такова тональность встречи Александра Лукашенко с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
В эти минуты глава МАГАТЭ и его команда работают на БелАЭС.
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