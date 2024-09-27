Количество моделей выросло в 100 раз! Как «Могилёвлифтмашу» удалось стать лидером инноваций?

Сегодня «Лифтмаш» – это не просто завод, а лидер инноваций. Здесь производят не только современные лифты, но и роторные парковки, двигатели для электротранспорта. Крутой поворот в биографии предприятия наступил после визита главы государства в начале двухтысячных. Ряд поручений по модернизации дали серьезный толчок для развития.

Игорь Фролов, заместитель директора предприятия «Могилевлифтмаш»:

Визит был судьбоносный в том плане, что мы почувствовали и получили от главы государства поддержку, гарантии того, что если мы начнем вкладывать серьезные средства, брать кредиты в банках, то государство нас не оставит. Это был четкий посыл, благодаря этому посылу в 2003 году мы получили первое оборудование.