Количество моделей выросло в 100 раз! Как «Могилёвлифтмашу» удалось стать лидером инноваций?
Сегодня «Лифтмаш» – это не просто завод, а лидер инноваций. Здесь производят не только современные лифты, но и роторные парковки, двигатели для электротранспорта. Крутой поворот в биографии предприятия наступил после визита главы государства в начале двухтысячных. Ряд поручений по модернизации дали серьезный толчок для развития.
Игорь Фролов, заместитель директора предприятия «Могилевлифтмаш»:
Визит был судьбоносный в том плане, что мы почувствовали и получили от главы государства поддержку, гарантии того, что если мы начнем вкладывать серьезные средства, брать кредиты в банках, то государство нас не оставит. Это был четкий посыл, благодаря этому посылу в 2003 году мы получили первое оборудование.
На смену фрезерным станкам и пресс-оборудованию пришел лазер, и первое время, чтобы познакомиться с чудом техники специалисты занимали очередь. Уже к 2016 году предприятие полностью вышло на объемы советского периода, но даже не эти цифры впечатляют – количество моделей выросло в 100 раз. Грузовые, стеклянные, обзорные, компактные и нержавеющие – наши лифты в обычных домах, аэропортах, банках, гостиницах, по всему миру (в мечети Казахстана, и даже Венесуэле). Задачу, которую ставил глава государства – достигнуть полного цикла производства – здесь выполнили! Сегодня 95 % компонентов лифта – белорусские! И именно эта ключевая характеристика стала спасательным кругом в период санкционного шторма.
Подробности в видео.