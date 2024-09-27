Решение Президента позволило привлечь инвесторов. Вот как СЭЗ помогают развивать промышленность

Быть сильными – значит не стоять на месте, а все время двигаться вперед, создавать новое. Важным инструментом в развитии промышленности стали свободные экономические зоны. Своевременное решение Президента об их создании позволило привлечь крупных инвесторов, которые подтянули своих партнеров.

Юлия Мычка, корреспондент: Сегодня свободных экономических зон шесть, по одной в каждом регионе, в комфортных для бизнеса условиях легко уживаются 432 резидента с инвестициями из 30 стран. Они приносят в общую копилку страны пятую часть основных экономических показателей. Но свободные экономические зоны – это не только о деньгах.

СЭЗ – это история инноваций и технологий. В Могилеве, например, так появилось совершенно новое направление в химии – производство технического углерода. И это лишь один из многих примеров того, как такие площадки меняют облик белорусской промышленности и генерируют трудовые ресурсы.

Павел Мариненко, глава администрации свободной экономической зоны «Могилев»:

Придя сюда, многие компании обучали своих работников (наших белорусов, могилевчан) тем принципам работы, организации производства, подходам технологическим, которые были приняты на их головных площадках. Но учитывая специфику белорусов, мы действительно умные, насколько мы впитываем это все, в последние годы до этого экономического шантажа эти же компании приглашали наших могилевских специалистов, чтобы они уже учили их там, за рубежом.

Мы, белорусы, работаем качественно. Нам можно доверять с точки зрения нашей деловой репутации. Нет ни одного контракта, который был по белорусской стороне сорван или искусственно доведен до каких-то судебных вещей.