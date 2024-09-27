Там рождаются инновации. Узнали, чем уникальны технопарки Беларуси и как они обеспечивают промышленный суверенитет

Все понимают: мотор развития – технологический суверенитет. Центром инновационных подходов становятся научно-технологичные и индустриальные парки. В Беларуси за шесть лет их число выросло с 10 до 17-ти, а количество резидентов в два раза, а это более 4 тысяч новых рабочих мест. От знаменитых ПВТ и «Великого камня» – до региональных и научных центров при университетах.

В Брестской области возводят сразу два индустриальных парка в городах с ускоренным социально-экономическим развитием: в Пинске и Барановичах. Это площадки с экономическими и налоговыми преференциями и развитой инфраструктурой для инвесторов.

Михаил Баценко, заместитель председателя Брестского облисполкома:

В Барановичах мы должны в этом году построить производственное здание № 2 и запустить его в эксплуатацию, есть пул из тех инвесторов, которые хотят зайти, потому что это достаточно льготные условия быстрого входа на рынок Беларуси. Что касается города Пинска, кроме того, что мы сами строим корпус, еще в индустриальном парке строят корпус-бизнес, который хочет производить на территории индустриального парка.

В Беларуси растет «фабрика будущего»: научно-технологические парки – место, где рождаются инновации. Здесь собираются стартаперы – люди, которые создают то, чего еще нет и никогда не было! Льготная аренда площадей, налоговые послабления на прибыль и в полном распоряжении техническая начинка. Для «инкубатора идей» это мощный стимул для роста.