Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе

Буйство красок и экологичных нарядов. Уже второй день подряд Верхний город принимает фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продемонстрировать свои коллекции приехали дизайнеры из России и Казахстана. Многие представили свои аутентичные работы с использованием белорусского льна. Творчество художников-конструкторов жюри оценивает в четырех номинациях. Впечатлили зрителей и творения белорусских дизайнеров.

Обожаю, когда модели демонстрируют, обожаю наряды. Это просто эстетическое удовольствие. Наполняешься энергией, и это тебе не дает превратиться в тетку.

Никита Захарчук, четырехкратный победитель республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды»:

Это моя дипломная коллекция, называется «Яна». Посвящена коллекция всем женщинам, которые вложили в меня талант и творчество, научили этому. И, конечно, самая главная из них – моя бабушка Яна. Поэтому такая игра слов.

Заряд хорошего настроения минчанам и гостям столицы дарят творческие коллективы и лауреаты международных вокальных конкурсов. Работают торговые точки, выставки и презентации. Для юных зрителей проходят бесплатные мастер-классы. Например, можно узнать, как в средние века изготавливали монеты.