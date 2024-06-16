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Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе

16 июня 2024 08:02
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Буйство красок и экологичных нарядов. Уже второй день подряд Верхний город принимает фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе-1

Продемонстрировать свои коллекции приехали дизайнеры из России и Казахстана. Многие представили свои аутентичные работы с использованием белорусского льна. Творчество художников-конструкторов жюри оценивает в четырех номинациях. Впечатлили зрителей и творения белорусских дизайнеров.

Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе-4

Обожаю, когда модели демонстрируют, обожаю наряды. Это просто эстетическое удовольствие. Наполняешься энергией, и это тебе не дает превратиться в тетку.

Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе-7

Никита Захарчук, четырехкратный победитель республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды»:
Это моя дипломная коллекция, называется «Яна». Посвящена коллекция всем женщинам, которые вложили в меня талант и творчество, научили этому. И, конечно, самая главная из них моя бабушка Яна. Поэтому такая игра слов.

Заряд хорошего настроения минчанам и гостям столицы дарят творческие коллективы и лауреаты международных вокальных конкурсов. Работают торговые точки, выставки и презентации. Для юных зрителей проходят бесплатные мастер-классы. Например, можно узнать, как в средние века изготавливали монеты.

Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе-10

Александр Тихонов, ремесленник:
Хорошенько ударить по середине этого пуансона. Вот, монета готова. Из той пустой монетки получилось сразу на две стороны.

Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе-13

Фестиваль «Свята льну. Роднае-моднае» проходит в Верхнем городе-15

Амалия Сухан, певица:
Выступала на этой сцене на таком крутом фестивале, дарила свои хорошие эмоции людям.

Программа фестиваля насыщенная. Сегодня, 16 июня, пройдет показ коллекций участников республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды». А в 16:00 настроение посетителям поднимет белорусский государственный ансамбль «Песняры».

# Фестиваль # общество # Никита Захарчук # Александр Тихонов

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