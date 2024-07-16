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Гродно отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16 июля 2024 12:13
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80 мирных лет. Гродно сегодня, 16 июля, отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 16 июля 1944-го в ходе операции «Багратион» правобережная часть города была очищена от фашистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродно отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков-1

Праздничные мероприятия стартовали с торжественного митинга у памятника советским воинам и партизанам. От благодарных потомков к братской могиле легли цветы и венки. Память погибших почтили минутой молчания.

Гродно отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков-4

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Это даже не столько праздник, сколько поминовение памяти тех, кто жизни свои отдал за нашу победу, за то, чтобы здесь жил народ, который сам решает, как ему жить, развиваться.

Гродно отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков-7

Анатолий Губский, узник концлагерей Великой Отечественной войны:
Я узник нацизма фашистских лагерей. Я обязан приходить. Кто меня спас? Меня спас мой солдат. И вот он стоит. Я четко знаю, чего это стоило.

Гродно отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков-10

В Гродно сегодня ждут и участников информационно-просветительского проекта «Дорогами славы». В праздничной афише концерты на балконах, открытие смотровой площадки и вальс бронетранспортеров.

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Караев # Новости Гродно и Гродненской области

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