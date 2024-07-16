За вау-кадрами сюда! Рассказываем о красивом месте в Славгороде, которое стоит посетить

Там есть даже зуб мамонта. Чем еще удивляет историко-краеведческий музей в Славгороде – подробности здесь .

Интересно, что здесь можно совершить путешествие от первобытности до современности. Замковая гора – колыбель города и крупнейший памятник археологии. Здесь поселились наши предки – радимичи. А первые упоминания о Прупое (как тогда назывался Славгород) относятся к 1136 году. В XII веке на городище построили деревянный замок, который находился в составе Смоленского княжества, а затем в Великом княжестве Литовском.

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:

Не просто так наши предки выбирали это место. Перед нами огромные заливные луга. Внизу река Проня впадает в реку Сож. Обрыв до 21 метра. С другой стороны ров, который был частично искусственно сделан, ручей уходит в реку Сож по кругу до 11 метров. Эта площадка 45х90, было место неприступно. Сначала был частокол в Х веке, позже здесь была деревянная крепость, снизу обмазанная глиной. Но эти земли переживали как подъем, так и упадок. Любая война принесла разруху, смерти.

На макете в историко-краеведческом музее застыл XVI век. Тогда замком управлял князь Семен Чарторыйский. Обслуживали местные жители, за порядком и караванами судов следили военные. На территории городища проводилось немало археологических раскопок, где были обнаружены «приветы» из еолита, железного века, Киевской Руси, элементы Милоградской культуры и штрихованой керамики. В XVIII веке, когда земли вошли в состав Российской империи, начался новый этап.