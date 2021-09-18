120 километров пути. Участники патриотического автопробега побывали на месте бывшего концлагеря в Берёзе

Новости Беларуси. Маршрут Береза-Картузская – Брестская крепость-герой. День народного единства жители брестского региона продолжили праздновать в дружной автоколонне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

120 километров пути в цветах национальной символики. Это своего рода торжество белорусской независимости и территориальной целостности без деления на запад и восток. И однозначно – сегодня Беларусь едина как никогда. С таким посылом участники автопробега финишируют у стен легендарной цитадели.

Леонид Качина, з аместитель п редседателя Березовского р айисполкома: Мы планировали, что колонна будет из 10-15 машин – собралось около 30. Все с удовольствием приняли участие. Когда в Бресте встретились с основной колонной, это, конечно, очень впечатляет. Это действительно показывает нашу сплоченность, наше единое устремление, чтобы Беларусь была единая и развивалась.

Людмила М ороз, председатель Б ерезовской районной организации « Б елорусский фонд мира»: Наш долг – сохранить Беларусь для будущих поколений, сделать еще лучше, краше. В преддверии Дня мира я хочу сказать: пока мы вместе, пока мы едины, никто и никогда не сможет нарушить мир в нашем общем доме.

Галина Крисанова, жительница деревни Тельмы:

Белорусы – это нация, которая никогда и нигде не начинала войны, которая никогда не начинала первой где-то воевать. Поэтому мы самые миролюбивые люди, мы самые красивые люди.

Нет белоруса, который бы смог остаться равнодушным к подвигу защитников Брестской крепости. Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и вспомнили тех, кто стоял насмерть за светлое будущее своей страны.

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