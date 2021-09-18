Наша общая задача – беречь родину и сохранить её суверенной. Какие важные слова сказал Президент в День народного единства?

Новости Беларуси. Дата 17 сентября жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, принимая участие в праздничном концерте ко Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметить знаковую для страны дату вместе со своим народом белорусский лидер прибыл сразу по прилету из Таджикистана, где находился с визитом.

Своего Президента зрители «Минск-Арены» встречали овациями. Символично, что для обращения глава государства выбрал говорящее визуальное оформление – на огромный экран вывели изображение исторической карты Беларуси, которая была до осени 1939 года.

Александр Лукашенко выразил уверенность – наш народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях. Поэтому несмотря на попытки западных политиков переписать историю всего мира, белорусский народ никогда не забудет страшных лихолетий войны. Новый праздник – очередное подтверждение тому, что преемственность поколений и уважение к своей истории – верный путь к суверенной и мирной государственности.

Пережитый белорусами 2020 год показывает – привычная нам жизнь хрупка и потерять ее – непозволительная роскошь. Обращаясь со сцены, Александр Лукашенко подчеркнул: наша общая задача – беречь родину и сохранить ее суверенной и мирной для будущих поколений.

Стоит отметить, что патриотический форум «Символ единства» погрузил 15-тысячную «Минск-Арену» в невероятную атмосферу.