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Наша общая задача – беречь родину и сохранить её суверенной. Какие важные слова сказал Президент в День народного единства?

18 сентября 2021 12:17
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Новости Беларуси. Дата 17 сентября жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, принимая участие в праздничном концерте ко Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметить знаковую для страны дату вместе со своим народом белорусский лидер прибыл сразу по прилету из Таджикистана, где находился с визитом.

Наша общая задача – беречь родину и сохранить её суверенной. Какие важные слова сказал Президент в День народного единства?-1

Своего Президента зрители «Минск-Арены» встречали овациями. Символично, что для обращения глава государства выбрал говорящее визуальное оформление – на огромный экран вывели изображение исторической карты Беларуси, которая была до осени 1939 года.

Наша общая задача – беречь родину и сохранить её суверенной. Какие важные слова сказал Президент в День народного единства?-4

Александр Лукашенко выразил уверенность – наш народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях. Поэтому несмотря на попытки западных политиков переписать историю всего мира, белорусский народ никогда не забудет страшных лихолетий войны. Новый праздник – очередное подтверждение тому, что преемственность поколений и уважение к своей истории – верный путь к суверенной и мирной государственности.

Наша общая задача – беречь родину и сохранить её суверенной. Какие важные слова сказал Президент в День народного единства?-7

Пережитый белорусами 2020 год показывает – привычная нам жизнь хрупка и потерять ее – непозволительная роскошь. Обращаясь со сцены, Александр Лукашенко подчеркнул: наша общая задача – беречь родину и сохранить ее суверенной и мирной для будущих поколений.

Наша общая задача – беречь родину и сохранить её суверенной. Какие важные слова сказал Президент в День народного единства?-10

Стоит отметить, что патриотический форум «Символ единства» погрузил 15-тысячную «Минск-Арену» в невероятную атмосферу.

Наша общая задача – беречь родину и сохранить её суверенной. Какие важные слова сказал Президент в День народного единства?-13

На самой большой торжественной площадке выступили белорусские артисты и приглашенные гости. Режиссеры грандиозного шоу подготовили множество сюрпризов.

Наша общая задача – беречь родину и сохранить её суверенной. Какие важные слова сказал Президент в День народного единства?-16

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# Год народного единства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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