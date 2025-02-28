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Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет

28 февраля 2025 05:58
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От небольшого учительского института до крупнейшего регионального вуза страны. Гродненскому университету имени Янки Купалы – 85. Сегодня здесь на более, чем 10 факультетах учится около 15 тысяч студентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет-2

На их выбор – свыше 80 специальностей. В числе самых современных – кибербезопасность, искусственный интеллект. В перспективе – биоинженерия. Гродненская альма-матер может похвастаться десятком достижений в самых различных направлениях. Буквально на днях вуз получил грамоту Министерства образования Беларуси как лучший в области повышения качества образования. «Купаловцы» дважды выигрывали республиканскую универсиаду. Гродненских студентов знают далеко за пределами страны. Среди них победители и призеры международных олимпиад, творческих конкурсов.

Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет-4

Владислав Курлянчик, студент Гродненского университета имени Я.Купалы:
У меня есть достижения. Например, летом я участвовал в Москве в конкурсе международников СНГ имени Андрея Андреевича Громыко. Также из моих достижений за все время в университете является участие в международном фестивале молодежи в городе Сочи. Университет и, в частности, мой факультет – это место возможностей, которое открывает двери во все места, которые мне интересны.

Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет-6

Ирина Китурко, ректор Гродненского университета имени Я.Купалы:
Мы за предыдущую пятилетку получили премию правительства за достижения в области качества в четвертый раз. Мы прошли международную аккредитацию и стали единственным из немедицинских университетов, кто ее имеет. Мы были занесены на Республиканскую доску почета как научная организация. Наша студентка стала студенткой года Республики Беларусь.

Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет-8

В университете пройдут выставки, конкурсы, международные конференции. 28 февраля будет открыт центр патриотического воспитания, пройдет торжественное собрание, состоится праздничный концерт

# Высшее образование в Беларуси # Образование в Беларуси # Ирина Китурко

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