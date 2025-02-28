Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет

От небольшого учительского института до крупнейшего регионального вуза страны. Гродненскому университету имени Янки Купалы – 85. Сегодня здесь на более, чем 10 факультетах учится около 15 тысяч студентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их выбор – свыше 80 специальностей. В числе самых современных – кибербезопасность, искусственный интеллект. В перспективе – биоинженерия. Гродненская альма-матер может похвастаться десятком достижений в самых различных направлениях. Буквально на днях вуз получил грамоту Министерства образования Беларуси как лучший в области повышения качества образования. «Купаловцы» дважды выигрывали республиканскую универсиаду. Гродненских студентов знают далеко за пределами страны. Среди них победители и призеры международных олимпиад, творческих конкурсов.

Владислав Курлянчик, студент Гродненского университета имени Я.Купалы:

У меня есть достижения. Например, летом я участвовал в Москве в конкурсе международников СНГ имени Андрея Андреевича Громыко. Также из моих достижений за все время в университете является участие в международном фестивале молодежи в городе Сочи. Университет и, в частности, мой факультет – это место возможностей, которое открывает двери во все места, которые мне интересны.

Ирина Китурко, ректор Гродненского университета имени Я.Купалы:

Мы за предыдущую пятилетку получили премию правительства за достижения в области качества в четвертый раз. Мы прошли международную аккредитацию и стали единственным из немедицинских университетов, кто ее имеет. Мы были занесены на Республиканскую доску почета как научная организация. Наша студентка стала студенткой года Республики Беларусь.