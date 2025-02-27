Падёж сократился вдвое. История борьбы за сохранность скота на МТК под Барановичами

Хозяйский подход в сфере АПК – залог получения прибыли. И здесь важно все: от подготовки техники к посевной до ухода за сельскохозяйственными животными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порой, боясь ответственности, руководители организаций скрывают факты нарушений. Потому ситуация на местах под контролем прокуратуры. И главное в таком постоянном мониторинге – не наказать, а вовремя увидеть проблему и помочь ее решить. В объектив внимания прокуроров в 2024 году попал один из молочно-товарных комплексов Барановичского района.

Не эпидемия, а человеческий фактор. В прошлом году это сельхозпредприятие у прокуратуры попало в черный список и под особый контроль. Падеж скота тогда вырос в несколько раз. Причина – нарушения ветеринарных правил и плохие условия содержания.

Вероника Полулех, заместитель Барановичского межрайонного прокурора:

Результаты проведенных проверочных мероприятий свидетельствуют о том, что основными причинами непроизводительного выбытия скота, как молодняка, так и взрослого, являются нарушения ветеринарно-санитарных правил при его содержании, нарушение правил выпойки молодняка крупного рогатого скота, ненадлежащее состояние инвентаря и оборудования, а также, в принципе, неблагоприятные условия для содержания животных.

После проверок прокуратуры руководство взялось за исправление ошибок. И сегодня здесь работает новый молочно-товарный комплекс на 1 197 коров. Современное оборудование и автоматизация процессов – все это уже дает результаты. Падеж поголовья сократился более чем в два раза.