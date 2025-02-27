Падёж сократился вдвое. История борьбы за сохранность скота на МТК под Барановичами
Хозяйский подход в сфере АПК – залог получения прибыли. И здесь важно все: от подготовки техники к посевной до ухода за сельскохозяйственными животными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порой, боясь ответственности, руководители организаций скрывают факты нарушений. Потому ситуация на местах под контролем прокуратуры. И главное в таком постоянном мониторинге – не наказать, а вовремя увидеть проблему и помочь ее решить.
В объектив внимания прокуроров в 2024 году попал один из молочно-товарных комплексов Барановичского района.
Не эпидемия, а человеческий фактор. В прошлом году это сельхозпредприятие у прокуратуры попало в черный список и под особый контроль. Падеж скота тогда вырос в несколько раз. Причина – нарушения ветеринарных правил и плохие условия содержания.
Вероника Полулех, заместитель Барановичского межрайонного прокурора:
Результаты проведенных проверочных мероприятий свидетельствуют о том, что основными причинами непроизводительного выбытия скота, как молодняка, так и взрослого, являются нарушения ветеринарно-санитарных правил при его содержании, нарушение правил выпойки молодняка крупного рогатого скота, ненадлежащее состояние инвентаря и оборудования, а также, в принципе, неблагоприятные условия для содержания животных.
После проверок прокуратуры руководство взялось за исправление ошибок. И сегодня здесь работает новый молочно-товарный комплекс на 1 197 коров. Современное оборудование и автоматизация процессов – все это уже дает результаты. Падеж поголовья сократился более чем в два раза.
Яна Гунько, исполняющий обязанности главного ветеринарного врача ОАО «Крошин»:
На данном комплексе намного лучше, чем на старых фермах, все автоматизировано полностью, подвоз воды и молока. Все выполняется не вручную, а с помощью специальных механизмов подвоза. Также отличается содержание крупного рогатого скота, это нормальные пластиковые домики индивидуальные. Благодаря им можно удобно подойти, оказать первую помощь животному и профилактические мероприятия.
Для сотрудников также созданы комфортные условия: организован подвоз, повышена заработная плата, оборудованы душевые, комнаты приема пищи и зоны для дезинфекции. Руководство хозяйства оперативно реагирует на замечания.
Подробнее в видеоматериале.