Обновление дворов, ремонт дорог и озеленение территории. В Минске утвердили план благоустройства на 2025 год. И уже началась активная подготовка зон отдыха к весенне-летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, на производстве Минского лесопаркового хозяйства делают новые беседки, лежаки и навесы. Они появятся в столичных парках и на пляжах Минского моря. Репортаж Виктория Маркевич.

В Год благоустройства столицу ждет масштабное преображение. Акцент сделают не только на чистоту, но также на комфорт, эстетику и уют. На сессии Мингорсовета утвержден план работ на 2025 год.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Это ремонт улично-дорожной сети. У нас очень большой план. Больше 2 миллионов квадратных метров. Это высадка деревьев, кустарников, цветов, тоже повышенные планы.