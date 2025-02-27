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В Минске утвердили план благоустройства на 2025 год

27 февраля 2025 17:39
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Обновление дворов, ремонт дорог и озеленение территории. В Минске утвердили план благоустройства на 2025 год. И уже началась активная подготовка зон отдыха к весенне-летнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, на производстве Минского лесопаркового хозяйства делают новые беседки, лежаки и навесы. Они появятся в столичных парках и на пляжах Минского моря.

Репортаж Виктория Маркевич. 

В Минске утвердили план благоустройства на 2025 год-2

В Год благоустройства столицу ждет масштабное преображение. Акцент сделают не только на чистоту, но также на комфорт, эстетику и уют. На сессии Мингорсовета утвержден план работ на 2025 год.

В Минске утвердили план благоустройства на 2025 год-4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Это ремонт улично-дорожной сети. У нас очень большой план. Больше 2 миллионов квадратных метров. Это высадка деревьев, кустарников, цветов, тоже повышенные планы.

 

В Минске утвердили план благоустройства на 2025 год-6

Активного участия в благоустройстве города ждут от самих жителей. Инвентарь и материалы есть. По всей столице городские субботники стартуют уже в середине марта.

Подробности в видео. 

# Год благоустройства

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