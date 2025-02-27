В БГПУ эксперты моды рассказали студентам об имидже педагога

Что допустимо в гардеробе современного учителя, а от чего лучше отказаться? В Белорусском государственном педагогическом университете эксперты моды рассказали студентам об имидже современного преподавателя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, было презентовано новое направление – «День со стилистом». Участницам проекта, студенткам вуза, подобрали по три образа. Некоторые из них презентовали в университете.

Владислава Скопа, студентка БГПУ имени М. Танка: Когда приходишь в школу, ученики должны понимать, что ты в их тусовке. Ты с ними на одной волне, ты тоже можешь стильно, красиво одеваться. Соответственно, они тебя встречают по одежке, ты показываешь, какой умный, и провожают тебя уже и по одежке, и по уму.

Юлия Сержан, преподаватель Национальной школы красоты:

Мы работали в комплексе и со всех сторон готовили ребят, чтобы они во взрослой жизни себя могли подать наилучшим образом. Мы обсуждали, я получала невероятно классную обратную связь, потому что и у ребят тоже многому учусь.

Проект «Имидж педагога XXI века» организован при поддержке Национальной школы красоты. Обучающие тренинги прошли по всей стране. Слушателями стали почти 2 тысячи педагогов.