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Лидия Новичихина, травовед-целитель: о целебных свойствах трав и растений

24 июня 2016 10:01
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Лес – это настоящий кладезь целебных растений. Много веков назад наши предки использовали их для лечения самых разных болезней.   Подобный опыт врачевания актуален  и сегодня.

Лидия Ивановна – травник со стажем. Тяга к растениям появилась у женщины еще в детстве. В войну ее дядя лечил партизан, отец был лесником, а она стала травоведом-целителем.

Собирать травы рекомендуется в сухую погоду, после обеда. Особенно среди травников популярен день на Ивана Купалу.  Есть даже поверье, что именно в  это время  все травы  приобретают сверхъестественную силу.

# общество # Растения и цветы # Фотофакт # Лидия Новичихина

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