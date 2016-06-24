Лидия Новичихина, травовед-целитель: о целебных свойствах трав и растений

Лес – это настоящий кладезь целебных растений. Много веков назад наши предки использовали их для лечения самых разных болезней. Подобный опыт врачевания актуален и сегодня.

Лидия Ивановна – травник со стажем. Тяга к растениям появилась у женщины еще в детстве. В войну ее дядя лечил партизан, отец был лесником, а она стала травоведом-целителем.

Собирать травы рекомендуется в сухую погоду, после обеда. Особенно среди травников популярен день на Ивана Купалу. Есть даже поверье, что именно в это время все травы приобретают сверхъестественную силу.