Гродненская область – регион, в котором даже самые несбыточные идеи осуществляются и распространяются по всей Беларуси

Новости Беларуси. В США есть понятие «американской мечты», а в Беларуси есть целая область – Гродненская, в которой, кажется, даже самые несбыточные идеи осуществляются и распространяются по всей стране.

Это один из самых успешных в сельском хозяйстве регионов страны. Самая высокая урожайность зерна в Беларуси – почти 50 центнеров с гектара. Зачастую именно здесь успешно проводили многие новаторские экономические эксперименты, перенося опыт по всей республике. Статистика свидетельствует, что и разводов на Гродненщине меньше, чем где бы то ни было в Беларуси.

На неделе область отметила свое 70-летие. Свое поздравление ее жителям направил президент.

Рабочие моменты обычно остаются для прессы за закрытыми дверями. Впереди – серьезный разговор. Но, судя по улыбке, губернатор настроен позитивно. Речь – о привлечении инвестиций. А это залог развития региона.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Есть интерес у наших соседей. Почему бы нам не привлечь какие-то польские фирмы в нашу переработку?

И вот не успело закончиться заседание, Владимир Васильевич уже спешит в противоположный конец области.

240 километров в пути – и мы в Северных Афинах. Так называлось местечко Залесье во времена Клеофаса Огинского. Именно здесь впервые прозвучал всемирно известный полонез «Прощание с Родиной».

Отреставрированное родовое гнездо композитора теперь открыто для туристов.

Яна Шипко, корреспондента СТВ:

Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, а раньше доводилось бывать в этой усадьбе?

Владимир Кравцов:

Я впервые сюда приехал в начале этого года, зимой, и посмотрел на это уникальное место первый раз. Сразу у меня созрела мысль, идея довести до ума то, что здесь начали реставрационные работы. Они шли давно. Что меня еще поразило, что даже вот в такой полуразрушенный дворец приезжало очень много туристов.

Здесь столько историй, столько сохранилось до наших времен памятников, замков, парков старинных, просто их не обойдешь вниманием.

Гродненская область – край родовых усадеб и замков с тысячелетней историей.

Владимир Васильевич лично следит за восстановлением таких объектов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Кравцов:

Есть красивый хороший объект в Гродненском районе – Святск, интересный дворцовый ансамбль князей Воловичей, который мы вместе с инвестором, который приобрел (это наш санаторий «Озерный»), восстанавливаем последовательно. Меня тоже это все интересует.

Помочь большей частью от меня, чиновника, финансово, конечно: где-то найти инвесторов, спонсоров, разбудить в них интерес к этому.

Яна Шипко:

Сам Огинский же был не только композитором, но и дипломатом, местным князем, руководителем. Здесь, возможно, он вдохновение черпал, в этих местах. А что для вас может такой своеобразной музой быть, в чем вы вдохновение для работы находите?

Владимир Кравцов:

В нашей истории, в нашей культуре и даже в этом прекрасном музее-усадьбе как-то на слух всегда приходит его творение, его полонез. Это шедевр. И, безусловно, он тоже помогает черпать вдохновение определенное.

Яна Шипко:

Музыку какую, кстати, любите?

Владимир Кравцов:

Классическую и эстрадную, конечно.

Яна Шипко:

Сегодня вы, например, ехали из Гродно в Сморгонь, достаточно долгое расстояние. А вы в дороге позволяете себе послушать музыку или больше делами занимаетесь?

Владимир Кравцов:

Сегодня делами занимался, потому что у нас праздники большие: 70-летие нашей области. И, безусловно, надо везде побыть, везде поздравить, еще много чего сделать.

С главой области мы еще увидимся, а пока отправимся открывать для себя богатый на неповторимые места регион. Воспользуемся возможностью взглянуть на живописнейшие пейзажи Гродненской области с водной глади.

Яна Шипко:

Сейчас мы готовимся отправиться в плавание по уникальному водному пути, который пролегает по Гродненской области, – Августовскому каналу.

Августовский канал – выдающееся гидротехническое сооружение. По сути, это водная дорога длиной 101 километр, 22 из которых – на гродненской земле, остальные – в Польше.

Яна Шипко:

Александр Николаевич, а в чем отличия управления теплоходом на обычной реке и на таком уникальном водном пути?

Александр Киреня, капитан-механик теплохода:

На канале попроще управление, потому что на реке перекаты, течения, там гораздо тяжелее.

Водная артерия соединяет реки Вислу и Неман. В свое время Александр I решил построить его как транзитный коридор до Балтики в ответ на введение высоких таможенных пошлин Пруссией. Строили его 15 лет, однако для сплава леса и грузов использовали недолго.

Яна Шипко:

Тяжело представить, что раньше здесь был торговый путь.

Александр Киреня:

Канал открывался, уже такого торгового пути не было. Почему его строили? Потому что Австрия обложила большими налогами. Решили построить этот канал. Когда канал построили, налоги сняли. И оказался практически лесосплав, мелкие рейсы. Строили его все: и поляки, и белорусы, и россияне. Все национальности.

Капитан Александр Николаевич – коренной гродненец. 30 лет у штурвала теплохода. На этой водной дороге порой встречает и иностранцев, которые путешествуют по Европе на своих яхтах.

Яна Шипко:

Вообще, наверное, в мире нигде такого и не увидишь больше.

Александр Киреня:

Потому что здесь дикая природа, никем не тронутая.

Здесь такой воздух, по-другому дышу: чистый воздух, ни полей, ничего нет. Только деревья, леса. Россияне приезжают и говорят, что такого в России нет уже.

А это уголок живой природы уже в центре Гродно.

Яна Шипко:

Ворота города – железнодорожный вокзал, а прямо напротив одно из уникальных мест в Гродно – старейший и крупнейший в Беларуси зоопарк.

Недаром зоопарки мировых столиц – обязательные пункты туристических маршрутов. В гродненском есть на что посмотреть: более 3 тысяч животных.

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:

Можно сказать, что из последних приобретений этого года, это одна из самых ценных и находок, и приобретений – пара зебр. То есть это мальчик и девочка. Это степные зебры.

Кого здесь только нет: диковинные птицы, говорящие попугаи, рептилии, волки, медведи. В общем, представители фауны со всех континентов. Кроме самого первого обитателя, с которого началась коллекция зоопарка, – обыкновенного бобра, который тогда считался диковинным зверем.

Виталий Гуменный:

Фламинго, естественно, это чистая экзотика. Вот этот вольер называется фламинжатник, то есть специально строился для фламинго.

Яна Шипко:

Они всегда такого цвета или на зиму полиняли?

Виталий Гуменный:

Нет, они не полиняли. На самом деле в местах их дикого обитания водятся специальные рачки красного цвета, со специальным пигментом, которые делают их ярко-красными. В нашем варианте есть очень интересный момент: кто-то, говорит, бураками кормит, кто-то еще. То есть чем краснее перо, тем это ближе к дикому варианту содержания. Мы добавляем перец, например, красный.

И вот мы у вольера хищников. Обитатели саванны завораживают. Но дикие кошки не так безобидны. Лев в 2013 году откусил руку работнице зоопарка, рискнувшей потревожить царя зверей.

Виталий Гуменный:

Если этот турникет стоит, значит он для чего-то стоит. И если человек его преодолевает и пытается льву предложить собственную руку, лев, как правило, это животное, которое очень территориально. Если вы нарушаете определенную черту, территорию, он ведет себя как дикое животное.

В год обитатели зоопарка съедают по 2 тонны мяса и яблок, 2.5 тонны картофеля, 330 кг орехов и выпивают 5 тысяч литров молока.

Виталий Гуменный:

У нас есть такое понятие как «голодный день», когда мы специально не кормим по крайней мере крупных хищников, потому что они начинают просто толстеть. На самом деле просто ожирение, и на сердце, на внутренние органы, на печень это очень влияет. Потому что еды достаточно, добывать ее не надо.

Еще, обратите внимание, один из факторов, что в зоопарке все хорошо, это когда рождаются детеныши.

А сюда тоже водят экскурсии. Традиции уникального промысла здесь сохраняют еще с прошлых столетий. С тех пор, как производство стекла в Лидском районе организовал местный помещик в конце XIX века. И сейчас все хэнд-мэйд. Даже над обычным бокалом трудится целая бригада.

Мы же напросились в подмастерья в экспериментально-художественную бригаду, где творят настоящие шедевры. Азами работы со стеклом с нами делится потомственный мастер Валерий Ромуальдович.

Яна Шипко:

Насколько это вообще уникальный промысел?

Валерий Багинский, мастер-отдельщик стеклозавода:

Продукция, которая выходит из этого, если она интересная, значит уникальна. А уникальность в том, что она неповторима. Стекло – очень непредсказуемый материал.

Валерий Ромуальдович здесь работает уже 30 лет. Сделать из стекла произведение искусства – настоящая стихия. Все решают мгновения.

Валерий Багинский:

Это очень долгий процесс обучения. Люди десятками лет учатся этому.

Яна Шипко:

Мы приложили руку к созданию стеклянного шедевра. А презентуем мы его главе области, на встречу с которым сейчас и отправимся.

Как говорится, с корабля на бал. Владимир Мясникович только вернулся из Нью-Йорка, где прошел Первый белорусско-американский экономический форум.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Какие бы ни были замечательные и ответственные международные дела, я считаю, что внутренние дела нашей страны – это очень важно. И надо сказать добрые слова тем труженикам, которые делают большую экономику, которая перерастает в большую политику.

Яна Шипко:

Если такой топ регионов Беларуси сформировать, то какое место Гродненщина в этом списке будет занимать?

Михаил Мясникович:

Достойное.

Яна Шипко:

С чем ассоциируется Гродненская область?

Михаил Мясникович:

Я бы сказал, что с культурой производства и успехами в сельском хозяйстве.

На празднование 70-летия области съехались делегации из России, Польши и Литвы. Губернатора мы застали в кабинете, готовящимся встречать гостей.

Яна Шипко:

Владимир Васильевич, добрый день. Спасибо большое, что нашли время в такие напряженные дни, праздничные, когда много мероприятий. И мы не с пустыми руками. Хотим презентовать вам вот такой сувенир, сделанный на вашей гродненской земле, на одном из уникальных предприятий. И мы свою лепту тоже внесли, своими руками, приложили усилия, чтобы создать такую красоту.

Владимир Кравцов:

Спасибо большое. Такой зверь у нас на гербе нашей области.

Яна Шипко:

Вы первый год в должности. Прошел ровно год, как вы здесь. Скажите, пожалуйста, были ли, когда сразу приехали, какие-то идеи. Может быть, что-то реформировать.

Владимир Кравцов:

Гродненщина – такой регион, который работает стабильно. И тут какие-либо реформы революционные не нужны. Здесь нужно просто продолжать дело, которое делали до меня мои предшественники, двигаться по тем программам, которые у нас сегодня есть в области.

Яна Шипко:

Какие сильные стороны у региона?

Владимир Кравцов:

Люди. Грамотные, профессионалы. Причем во всех отраслях: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере. И это сегодня признают во всей республике. И эти люди создают имидж Гродненскойо области как стабильного региона эффективной экономики.

Яна Шипко:

В рабочем кабинете какую часть времени проводите, или все больше в разъездах по области?

Владимир Кравцов:

По-разному бывает. Бывает, и целый день здесь, в кабинете, работаешь. Но часто, конечно, езжу по области. Надо побывать во всех регионах, повстречаться с людьми, выслушать их проблемы, потом здесь решать.

Продолжаем беседу на ходу. Пока губернатор провожает нашу съемочную группу, в приемной его уже заждались гости.

Яна Шипко:

Гродненский регион сейчас же и стройку века переживает – здесь строится атомная станция.

Владимир Кравцов:

Это, пожалуй, наверное, одна из важнейших строек и крупнейших проектов не только у нас в области, но и в нашей стране. Эти годы, которые идет реализация этого проекта, показали, что сильный толчок и динамика социально-экономического развития того региона. Это Островецкий район, рядом – Ошмянский, Сморгонские районы. Я думаю, что это будет очень высокоразвитый край.