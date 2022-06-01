Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»

Новости Беларуси. Экстремисты поднимают голову. Как оказалось, в нашем обществе еще есть желающие устроить в Беларуси войну, террор и нищету. Сторонники нацизма затаились, но продолжают работать и разобщать людей. Григорий Азаренок продолжит. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я вам сейчас покажу змагара.

Хотел хапануть хайпа, то есть пиара, прославиться. Но заблудился как бы.

Ранее был судим за наркотики, грабеж, разбой, хулиганка. Сейчас являюсь блогером, снимаю видео в TikTok. Также я снял новогоднее обращение, где показал […], за что был сегодня задержан сотрудниками милиции.

Меня поставили на путь исправления. То есть я все осознал. Большое спасибо им говорю за то, что меня наставили на путь исправления. Работайте, братья. Григорий Азаренок:

Вот он, змагарик, сидит. И будет сидеть. Потому что не надо оскорблять представителей власти. Не надо считать, что прошло время и все забылось. Год пройдет, два, три, пять, десять, но мы будем доставать змагариков из схронов и тыкать их носом в Уголовный кодекс. 2020 год стал роковым для вас. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». А откуда же все начиналось? Рубрика «листая старенький айпад, с разогнанного гей-парада».

Григорий Азаренок:

Это та самая «зыба». Зыбицкая то есть. Хипстерский павильон БЧБ-орангутанов. И вы думаете, поизвелись они? Нет, живут и процветают. Вопиющий случай произошел на неделе. В змагарском баре имени Винцента Константы Калиновского, польского революционного террориста, кумира змагаров, произошло следующее. Туда решил зайти человек, что называется, азиатской внешности. И в нашей мирной, светлой, толерантной Беларуси нацисты выперли его, не пустили, а потом натравили на него бабуина-охранника.

Вот в это заведение в городе Минске нас не пустили по национальному признаку. На дворе 2022 год, но все еще есть разделение по национальному признаку.

Я более чем серьезен. Не пускаем […]. Я тебе его сейчас знаешь куда засуну?

Григорий Азаренок:

Ну как? Можем мы это дальше терпеть? И он четко говорит: «Это политика заведения». Молодежный парламент, БРСМ написали обращение с требованием очистить Минск от этой гадости. Фашизм, нацизм, змагаризм прямо в центре столицы. Так они перетрухали. Обделались. Даже шильду с именем польского революционного террориста убрали. Соцсети побежали чистить. Извинение слезное написали. Охранника даже уволили.

Григорий Азаренок:

Дурных няма вам верыць, змагары. На каждую хитрую змагарскую заднюю шильду найдется болт с резьбой. Все было зафиксировано. Вот постики их. Беларусь будзе вольнай. Ад каго вольнай, панове? Слабо адказаць? Квесты у них проходят пра вызваленчы рух. Вызваліць трэба ад вас, змагары, нашу столицу.

Григорий Азаренок:

А что вы думаете, одни они такие? Вот директорша ветеринарной клиники, которая до сих пор в Минске функционирует. И даже сейчас БЧБ-тряпка на аватарке. Котиков она лечит, а при этом санкции поддерживает, террор против Беларуси, убийство офицера КГБ оправдывает. Нам надо такие клиники?

Григорий Азаренок:

А вот за это кто-нибудь ответил? Больничка для пьяниц латушек. Она в августе того года помогала «пострадавшим и задержанным». Слезные посты писали. Знаем мы эту помощь. Справки липовые змагарам строчили. И что-то не помню я, чтобы они понесли ответственность.

Григорий Азаренок:

А вот еще одна частная клиника. Поглядите. Целыми коллективами скачки устраивали. Видосики постили. Два года почти прошло. Вы думаете, мы забыли хоть что-то? Все зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы. Между струек не пробежите. Вершки мы посрубали и коренья повыкорчуем. Вы совершили самую главную ошибку в жизни, когда поддержали нацистский мятеж в 2020-м. А теперь я вам покажу еще одного змагара. И знаете, это первый змагар, который настолько умный, что полный идиот. Он взял, да и выложил их главную надежду. Их единственный шанс победить.

Средство борьбы с этим режимом, опять же, на мой взгляд, лежало на поверхности и находится на поверхности. Нужно было изготовить вот этим друзьям, Лукашенко и Путину, клин. Вбить клин в эту дружбу. Может быть, сейчас проблема остается актуальной. Беларусь нужно вывести из этого конфликта.

Што можа стаць гэтым клінам?

Да все что угодно. Предложение диалога. Вы одной проблемой решите потом все следующие. Лишив Александра Лукашенко поддержки Путина и Кремля, вы лишите его так или иначе очень важной опоры. Может быть, режим продлит себе по времени существование. Но в той ситуации, в которой сейчас находится Беларусь, перспективы у этого режима, я бы сказал, вечные. Поймите, без ослабления гаек, если нам не удастся добиться в Беларуси некой оттепели, если люди не перестанут бояться, перспективы протеста равны нулю. Революцию устраивают сытые, которых не покормили несколько раз. Должна быть хрущевская оттепель.