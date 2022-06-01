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Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»

01 июня 2022 18:10
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Новости Беларуси. Экстремисты поднимают голову. Как оказалось, в нашем обществе еще есть желающие устроить в Беларуси войну, террор и нищету. Сторонники нацизма затаились, но продолжают работать и разобщать людей.

Григорий Азаренок продолжит. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Я вам сейчас покажу змагара.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-4

Хотел хапануть хайпа, то есть пиара, прославиться. Но заблудился как бы.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-7

Ранее был судим за наркотики, грабеж, разбой, хулиганка. Сейчас являюсь блогером, снимаю видео в TikTok. Также я снял новогоднее обращение, где показал […], за что был сегодня задержан сотрудниками милиции.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-10

Меня поставили на путь исправления. То есть я все осознал. Большое спасибо им говорю за то, что меня наставили на путь исправления. Работайте, братья.  

Григорий Азаренок:  
Вот он, змагарик, сидит. И будет сидеть. Потому что не надо оскорблять представителей власти. Не надо считать, что прошло время и все забылось. Год пройдет, два, три, пять, десять, но мы будем доставать змагариков из схронов и тыкать их носом в Уголовный кодекс. 2020 год стал роковым для вас.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».

А откуда же все начиналось? Рубрика «листая старенький айпад, с разогнанного гей-парада».  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-13

Григорий Азаренок:  
Это та самая «зыба». Зыбицкая то есть. Хипстерский павильон БЧБ-орангутанов. И вы думаете, поизвелись они? Нет, живут и процветают. Вопиющий случай произошел на неделе. В змагарском баре имени Винцента Константы Калиновского, польского революционного террориста, кумира змагаров, произошло следующее. Туда решил зайти человек, что называется, азиатской внешности. И в нашей мирной, светлой, толерантной Беларуси нацисты выперли его, не пустили, а потом натравили на него бабуина-охранника.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-16

Вот в это заведение в городе Минске нас не пустили по национальному признаку. На дворе 2022 год, но все еще есть разделение по национальному признаку.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-19

Я более чем серьезен. Не пускаем […]. Я тебе его сейчас знаешь куда засуну?  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-22

Григорий Азаренок:
Ну как? Можем мы это дальше терпеть? И он четко говорит: «Это политика заведения». Молодежный парламент, БРСМ написали обращение с требованием очистить Минск от этой гадости. Фашизм, нацизм, змагаризм прямо в центре столицы. Так они перетрухали. Обделались. Даже шильду с именем польского революционного террориста убрали. Соцсети побежали чистить. Извинение слезное написали. Охранника даже уволили.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-25

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-27

Григорий Азаренок:  
Дурных няма вам верыць, змагары. На каждую хитрую змагарскую заднюю шильду найдется болт с резьбой. Все было зафиксировано. Вот постики их. Беларусь будзе вольнай. Ад каго вольнай, панове? Слабо адказаць? Квесты у них проходят пра вызваленчы рух. Вызваліць трэба ад вас, змагары, нашу столицу.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-30

Григорий Азаренок:  
А что вы думаете, одни они такие? Вот директорша ветеринарной клиники, которая до сих пор в Минске функционирует. И даже сейчас БЧБ-тряпка на аватарке. Котиков она лечит, а при этом санкции поддерживает, террор против Беларуси, убийство офицера КГБ оправдывает. Нам надо такие клиники?  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-33

Григорий Азаренок:  
А вот за это кто-нибудь ответил? Больничка для пьяниц латушек. Она в августе того года помогала «пострадавшим и задержанным». Слезные посты писали. Знаем мы эту помощь. Справки липовые змагарам строчили. И что-то не помню я, чтобы они понесли ответственность.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-36

Григорий Азаренок:  
А вот еще одна частная клиника. Поглядите. Целыми коллективами скачки устраивали. Видосики постили. Два года почти прошло. Вы думаете, мы забыли хоть что-то? Все зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы. Между струек не пробежите. Вершки мы посрубали и коренья повыкорчуем. Вы совершили самую главную ошибку в жизни, когда поддержали нацистский мятеж в 2020-м.  

А теперь я вам покажу еще одного змагара. И знаете, это первый змагар, который настолько умный, что полный идиот. Он взял, да и выложил их главную надежду. Их единственный шанс победить.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-39

Средство борьбы с этим режимом, опять же, на мой взгляд, лежало на поверхности и находится на поверхности. Нужно было изготовить вот этим друзьям, Лукашенко и Путину, клин. Вбить клин в эту дружбу. Может быть, сейчас проблема остается актуальной. Беларусь нужно вывести из этого конфликта.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-42

Што можа стаць гэтым клінам?  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-45

Да все что угодно. Предложение диалога. Вы одной проблемой решите потом все следующие. Лишив Александра Лукашенко поддержки Путина и Кремля, вы лишите его так или иначе очень важной опоры. Может быть, режим продлит себе по времени существование. Но в той ситуации, в которой сейчас находится Беларусь, перспективы у этого режима, я бы сказал, вечные. Поймите, без ослабления гаек, если нам не удастся добиться в Беларуси некой оттепели, если люди не перестанут бояться, перспективы протеста равны нулю. Революцию устраивают сытые, которых не покормили несколько раз. Должна быть хрущевская оттепель.  

Григорий Азарёнок: «Всё зафиксировано. Мы помним каждого змагара. И будем помнить всегда. Не спрячетесь вы»-48

Григорий Азаренок:  
Так и говорит. Чтобы уничтожить режим Александра Лукашенко, им надо снять санкции, прийти к нам с дружбой, снова развить их гражданское общество и, главное, рассорить с Россией. А все это давление ничего нам не сделает. Вот теперь и понятно. Каждый, кто призывает сейчас к дружбе с Западом, перезагрузке, новой оттепели, примирению – это подлый змагар, мечтающий о разрушенном Дворце Независимости и коллаборантском флаге на великой стеле «Минск – город-герой». Только дулю. Дулю вам. Не будет нацистской дряни на нашей святой земле. Здесь будет наш Президент. И не родился еще тот, кто победил бы его.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Константин Калиновский # Павел Латушко # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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