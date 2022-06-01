Адвокаты и нотариусы консультировали бесплатно 1 июня. С какими вопросами обращались чаще всего?

Новости Беларуси. Повышение правовой грамотности и укрепление престижа семьи. 1 июня в честь Дня защиты детей адвокаты и нотариусы давали бесплатные консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять участие в акции могла каждая семья, воспитывающая несовершеннолетних. Всего за четыре часа работы только первая Минская нотариальная контора приняла более 50 человек. Это в два раза больше, чем обычно. Самыми актуальными для граждан по-прежнему остаются вопросы наследства, защита персональных данных детей и выезд ребенка за границу.