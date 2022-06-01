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Адвокаты и нотариусы консультировали бесплатно 1 июня. С какими вопросами обращались чаще всего?

01 июня 2022 18:00
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Новости Беларуси. Повышение правовой грамотности и укрепление престижа семьи. 1 июня в честь Дня защиты детей адвокаты и нотариусы давали бесплатные консультации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять участие в акции могла каждая семья, воспитывающая несовершеннолетних. Всего за четыре часа работы только первая Минская нотариальная контора приняла более 50 человек. Это в два раза больше, чем обычно. Самыми актуальными для граждан по-прежнему остаются вопросы наследства, защита персональных данных детей и выезд ребенка за границу.

Адвокаты и нотариусы консультировали бесплатно 1 июня. С какими вопросами обращались чаще всего?-1

Дмитрий Боханов, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:  
Данное мероприятие направлено на защиту определенных категорий населения Республики Беларусь, которые испытывают материальные затруднения в связи с таким положением, и способствует не только разрешению правовых вопросов для данной категории населения, но и правовому воспитанию всех наших граждан. Тогда они в конкретной жизненной ситуации знают, какие права и обязанности имеют, какие нормативно-правовые акты их права обеспечивают.  

Адвокаты и нотариусы консультировали бесплатно 1 июня. С какими вопросами обращались чаще всего?-4

Бесплатные консультации юристов в 2022 году также пройдут 24 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси и 30 сентября – по случаю Дня пожилых людей.

# Консультация юриста # общество # Дмитрий Боханов # Фотофакт

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