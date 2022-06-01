Самый благоустроенный город Беларуси. Брест приглашает на первый в истории фестиваль ландшафтного дизайна
Новости Беларуси. Брест признали самым благоустроенным городом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой статус 1000-летний областной центр подтверждает первым в истории фестивалем ландшафтного искусства. Торжественный старт дали 1 июня, а победителей и обладателя Гран-при назовут 5-го.
Фестиваль «Город-сад» – это конкурс ландшафтных проектов и праздник цветов. Площадки для творчества дизайнеров разместились в разных районах Бреста. На набережной откроют уникальный «Парк валунов», а в Парке 1 мая – аллею деревянных скульптур. Самым масштабным событием станет выставка-ярмарка «Садовый Маркет», которая расположится возле Ледового дворца. Более 80 участников со всей Беларуси представят товары для сада.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Можно построить хорошие красивые здания, но без ландшафта и озеленения это будет не тот город, о котором мы мечтаем. Наша задача привлечь республиканский и мировой опыт озеленения городов, чтобы воплотить это в Бресте. Завтра некоторые объекты станут знаковыми для города, которые мы сделали в рамках конкурса. Мы должны отдавать отчет, что время клумб из бывших автомобильных покрышек и бутылок уже ушло. Для Бреста это моветон. Вместе с тем мы должны понимать – это наука, это искусство и здесь важно формировать школу свою озеленения. Блестящая идея руководства Брестской области. Почему-то не сомневаюсь, что эта идея будет реализована со знаком плюс.
В фестивальную атмосферу Брест будет погружен до самых выходных – мастер-классы от озеленителей, интерактивные площадки гончаров и кузнецов, полевая кухня. Из года в год Брест называют зеленой столицей Беларуси. Только в 2022 году на улицы высадили более полумиллиона цветов.