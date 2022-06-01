Самый благоустроенный город Беларуси. Брест приглашает на первый в истории фестиваль ландшафтного дизайна

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Можно построить хорошие красивые здания, но без ландшафта и озеленения это будет не тот город, о котором мы мечтаем. Наша задача привлечь республиканский и мировой опыт озеленения городов, чтобы воплотить это в Бресте. Завтра некоторые объекты станут знаковыми для города, которые мы сделали в рамках конкурса. Мы должны отдавать отчет, что время клумб из бывших автомобильных покрышек и бутылок уже ушло. Для Бреста ­это моветон. Вместе с тем мы должны понимать ­– это наука, это искусство и здесь важно формировать школу свою озеленения. Блестящая идея руководства Брестской области. Почему-то не сомневаюсь, что эта идея будет реализована со знаком плюс.