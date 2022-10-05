В Беларуси запустят онлайн-платформу для поддержки беженцев из Украины

Вопросы оказания гуманитарной помощи обсудили на заседании координационного форума с участием представителей национальных и международных организаций, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси. Стороны проинформировали друг друга о том, как поддерживают тех, кто прибывает из зоны боевых действий, отрегулировали механизм оказания помощи, чтобы не дублировать функции.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Министерство внутренних дел по своей компетенции выдает данным категориям граждан разрешение на постоянное, временное проживание, регистрирует их, а также выдает специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью. Кроме того, мы оперативно, по поручению Президента, рассматриваем ходатайства украинцев о предоставлении гражданства и в установленном порядке вносим на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства Республики Беларусь. Статистика показывает, что граждане Украины по-прежнему прибывают на территорию Республики Беларусь. И мы только рассмотрели более 3 000 ходатайств иностранцев о выдаче разрешений на временное проживание, более 1 700 ходатайств о выдаче разрешений на постоянное проживание, а также более 1 850 граждан Украины обратились с 24 февраля текущего года в органы внутренних дел с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.

Вопросы поддержки прибывающих в нашу страну украинских граждан, которые находятся в трудной ситуации, регламентирует 326-й Указ Президента.