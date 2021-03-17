«На самовар можно надеть, можно на заварной чайник». Посмотрите, каких кукол делают рукодельницы из Березинского района

Новости Беларуси. Выставка самодельных кукол проходит в Березинском районном центре культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авторы – мастерицы из творческого объединения Каменноборского сельского клуба-библиотеки. Всего в общей коллекции более 100 кукол, у каждой свой образ и наряд. На выставке можно увидеть лучшие и оригинальные работы – те, которые являются визиткой каждой мастерицы. Среди них и необычные экспонаты – куколки-самоварницы.

Валентина Самец, заведующая детским отделом Березинского районного центра культуры:

Такая кукла используется для удержания тепла. На самовар можно надеть, можно на заварной чайник, а также можно просто, чтобы тепленькое блюдо долго было, накрыть таким прекрасным элементом – куклой. Кукла создана очень интересно: она содержит внутреннюю сторону – х/б ткань с плотным утеплителем. Сверху разные красивые ткани, пошита пышная юбка – все это разъемное, можно снять, постирать.