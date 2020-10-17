Евгений Пустовой: «Такого в истории белорусских протестов ещё не было. Цирк, театр абсурда, беспорядки были. А такого ещё нет»

Новости Беларуси. Радикалы выходят на первый план белорусских протестов. Всю эту неделю мы показывали тех, кто жжет шины, угрожает правоохранителям и блокирует дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не политика – это нарушение закона. Дальше только красная черта.

Евгений Пустовой, корреспондент:

И все-таки я был не прав. Каюсь. Протесты в Беларуси не сдулись. Протесты в Беларуси пожухли и опадают. Женский марш собрал в несколько раз меньше женщин, чем распродажи в любом столичном универмаге. Умные поняли: родину не продают, а настойчивые, а их – меньше ста человек, если считать с прессой, пока не хотят признавать фиаско.

Негодуют только заказчики – революции в Беларуси не случилось. Одна надежда на завтрашний марш радикалов. По нему я как пропагандист и пособник режима и пройдусь.