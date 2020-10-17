Евгений Пустовой: «Такого в истории белорусских протестов ещё не было. Цирк, театр абсурда, беспорядки были. А такого ещё нет»
Новости Беларуси. Радикалы выходят на первый план белорусских протестов. Всю эту неделю мы показывали тех, кто жжет шины, угрожает правоохранителям и блокирует дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не политика – это нарушение закона. Дальше только красная черта.
Евгений Пустовой рассуждает над темой. Его авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, корреспондент:
И все-таки я был не прав. Каюсь. Протесты в Беларуси не сдулись. Протесты в Беларуси пожухли и опадают. Женский марш собрал в несколько раз меньше женщин, чем распродажи в любом столичном универмаге. Умные поняли: родину не продают, а настойчивые, а их – меньше ста человек, если считать с прессой, пока не хотят признавать фиаско.
Негодуют только заказчики – революции в Беларуси не случилось. Одна надежда на завтрашний марш радикалов. По нему я как пропагандист и пособник режима и пройдусь.
Такого в истории белорусских протестов еще не было. Цирк, театр абсурда, беспорядки были. А такого еще не было. И не в том беда, что марш по воскресным улицам, а в том, что его назвали «маршем партизан». Только вдумайтесь – партизан. Партизан под флагами коллаборантов.
Да, мы действительно дожили до эпохи постправды. Радикалы называют себя партизанами.
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