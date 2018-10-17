Из репортеров – в военные: корреспондент СТВ рассказал, как ему служится в армии

Новости Беларуси. Призывная кампания в Беларуси – в самом разгаре. Сотни молодых людей готовятся стать защитниками Родины. Пройдя медицинскую комиссию и тестирование морально-деловых качеств и психологической устойчивости, что тоже немаловажно, они получат путевку в различные войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Съемочная группа Евгения Поболовца 17 октября отправилась в военную часть, где службу проходит и наш коллега – репортер СТВ.

Григорий Азаренок служит срочную службу полгода, сменил профессию репортера СТВ на воинскую специальность. Месяц в учебке: лекции, экзамены, строевая подготовка – и вот он уже на боевой машине связи, по-военному – на цифровой станции.

Задача подразделения – приехать на местность, проложить кабель, поднять мачту, настроить оборудование. Это все виды связи: хоть в голом поле, хоть в лесу. 16 потоков по 30 телефонов в каждом, связь – радиорелейная и по оптоволокну. На все про все – один час после прибытия на место.

Григорий Азаренок, военнослужащий 56-го отдельного полка связи:

Должна работать команда, должен работать коллектив, поэтому все друг другу помогают, поддерживают. Если кто-то чего-то не знает, те, кто прослужили больше, помогают, сразу начинают что-то подсказывать. Иначе не будет выполнена задача – не будет обеспечена связь. Не будет обеспечена связь – будет провалено учение. Ну и, не дай бог, в случае войны – боевые действия. Поэтому сами условия для чего-либо такого негативного просто исключены.

Помимо Гриши в экипаже еще 3 человека. У каждого своя специфика, каждый должен уметь выполнить боевую задачу в самых сложных условиях. Кроме срочников есть и контрактники, которые осознанно поступают в ВУЗ на военную специальность.

Антон Василюк, командир взвода радиорелейной связи 56-го отдельного полка связи:

Я поступил на военный факультет БГУИРа потому, что там я получил как гражданскую специальность, так и военную. Мне было интересно идти на военную специальность, в том числе и на связиста.

Современная белорусская армия позволяет получить и другие дополнительные навыки, которые затем могут пригодиться на гражданке. Георгий дома имел права категории В. Уже на службе выучился на С и D, теперь управляет грузовиком.

Георгий Забродский, водитель-военнослужащий 56-го отдельного полка связи:

Я могу собрать и разобрать этот автомобиль, потому что меня здесь хорошо обучают этому и обучали все полтора года. Все эти знания я получил в армии, потому я не жалею, что сюда пошел.

Каждый солдат должен спать не менее 8 часов в сутки. Это строго соблюдается. Хочешь заниматься спортом – пожалуйста.

В армии и здоровье поправят, за этим смотрят врачи, и за калорийностью пищи проследят профессиональные повара-технологи.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Пожалуй, главное заблуждение про армию – что солдаты до сих пор сами себе готовят. Чистят картошку, несут дежурство по кухне. В современной белорусской армии эта проблема давно решена. За питание военнослужащих отвечает специализированное унитарное предприятие.

Меню составляется исходя из калорийности и полезности для солдата. Здесь представлены салат, первое, второе и компот. Самое интересное, что в течение недели меню никогда не повторяется два раза.

Постепенно совершенствуются и вопросы социальной адаптации. Молодой человек не должен чувствовать себя одиноким. Срочникам доступна мобильная связь – можно поговорить с родными, есть отпуска и обязательные выходные. Раньше такие надо было заслужить.