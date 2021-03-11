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Будут сжигать чучело и дегустировать блины. Какие народные гуляния пройдут в Копыльском районе на Масленицу?

11 марта 2021 14:32
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Новости Беларуси. Праздник блинов, песен и традиционных гуляний – в Минской области активно готовятся к проводам зимы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Будут сжигать чучело и дегустировать блины. Какие народные гуляния пройдут в Копыльском районе на Масленицу?-1

В Копыльском районе подготовлена своя масленичная программа. Эпицентром станет главная площадь. В воскресенье, 14 марта, здесь развернутся основные гуляния. Запланированы театрализованные представления, игровые программы и выступления творческих коллективов.

Будут сжигать чучело и дегустировать блины. Какие народные гуляния пройдут в Копыльском районе на Масленицу?-4

Все желающие смогут отведать блины и другие блюда белорусской кухни. А кульминацией праздника станет обряд сжигания Масленицы.

Будут сжигать чучело и дегустировать блины. Какие народные гуляния пройдут в Копыльском районе на Масленицу?-7

Галина Гурло, заведующая районного центра традиционной культуры:
Лічылася, што агонь – гэта сведка між зямлёй і сонцам, таму заўсёды Масленіцу спальвалі на ўзвышшы, каб хутчэй наступіла цяпло и вясна. Усе традыцыйныя дзеянні таксама былі звязаны з земляробчым перыядам. Таму што калі далей праедзеш на санках, то будзе лён доўгі; калі будзе вельмі ярка гарэць чучала або лялька Масленіцы, то будзе цёплая вясна.  

Будут сжигать чучело и дегустировать блины. Какие народные гуляния пройдут в Копыльском районе на Масленицу?-10

На месте праздничных гуляний будут работать торговые ряды. Порадует копылян и выставка ручных изделий местных мастеров. Кстати, в 2021 году начало блинной недели совпало еще с одним праздником – 8 Марта.

# Масленица в Беларуси # общество # Галина Гурло # Фотофакт

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