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Григорий Азарёнок рассказал историю своего прадеда-партизана: «Его словили вместе с другими товарищами»

09 мая 2021 16:32
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Григорий Азарёнок рассказал историю своего прадеда-партизана: «Его словили вместе с другими товарищами»-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Две истории, которые многое объясняют. На фото – прадед Степана Путило. Нацистский холуй. Заведующий канцелярией в городе Осиповичи.

Григорий Азарёнок рассказал историю своего прадеда-партизана: «Его словили вместе с другими товарищами»-4

Напомню, что в этом городе происходили массовые расстрелы населения. Его отпрыск достойно продолжает подлое бело-красно-белое дело.

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Григорий Азаренок:
И вторая история. Моего прадеда-партизана. Его словили вместе с другими товарищами, раздели и поставили на расстрел в городе Лепеле. Он умудрился упасть до выстрела и притвориться мертвым. Так пролежал до ночи. Под трупами, на смертельном морозе. Затем выбрался и добрался до ближайшего дома. В нем жил полицай. Он приютил моего прадеда, обогрел, дал выпить, дождался, пока тот заснет. А затем привел в дом немцев. В том же самом месте его вновь расстреляли, уже без промаха.

Григорий Азарёнок рассказал историю своего прадеда-партизана: «Его словили вместе с другими товарищами»-7

Григорий Азаренок:
Эти люди всегда готовы привести в наш дом оккупантов, подставить свой народ под расстрел. Но в Минске горит Вечный огонь. Линия Сталина держится. И развивается наш флаг. Сегодня и его День Победы.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Степан Путило # Фотофакт

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