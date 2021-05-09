Григорий Азарёнок рассказал историю своего прадеда-партизана: «Его словили вместе с другими товарищами»

Новости Беларуси. Обратимся к печальным событиям 1943-го. Если кто забыл, припомним фамилию главного уполномоченного по вопросам белорусских полицейских формирований. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Напомню, что в этом городе происходили массовые расстрелы населения. Его отпрыск достойно продолжает подлое бело-красно-белое дело.

Психолог: удивительно, что с наступлением мирного времени люди начинают жить так, словно и не было потрясений

Григорий Азаренок:

И вторая история. Моего прадеда-партизана. Его словили вместе с другими товарищами, раздели и поставили на расстрел в городе Лепеле. Он умудрился упасть до выстрела и притвориться мертвым. Так пролежал до ночи. Под трупами, на смертельном морозе. Затем выбрался и добрался до ближайшего дома. В нем жил полицай. Он приютил моего прадеда, обогрел, дал выпить, дождался, пока тот заснет. А затем привел в дом немцев. В том же самом месте его вновь расстреляли, уже без промаха.