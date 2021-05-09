Григорий Азарёнок рассказал историю своего прадеда-партизана: «Его словили вместе с другими товарищами»
Новости Беларуси. Обратимся к печальным событиям 1943-го. Если кто забыл, припомним фамилию главного уполномоченного по вопросам белорусских полицейских формирований. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
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Григорий Азарёнок: те, кто поднял над собой бчб-флаг, вы наследники коллаборантов и нацистов. Вы предатели родины
Григорий Азаренок, корреспондент:
Две истории, которые многое объясняют. На фото – прадед Степана Путило. Нацистский холуй. Заведующий канцелярией в городе Осиповичи.
Напомню, что в этом городе происходили массовые расстрелы населения. Его отпрыск достойно продолжает подлое бело-красно-белое дело.
Психолог: удивительно, что с наступлением мирного времени люди начинают жить так, словно и не было потрясений
Григорий Азаренок:
И вторая история. Моего прадеда-партизана. Его словили вместе с другими товарищами, раздели и поставили на расстрел в городе Лепеле. Он умудрился упасть до выстрела и притвориться мертвым. Так пролежал до ночи. Под трупами, на смертельном морозе. Затем выбрался и добрался до ближайшего дома. В нем жил полицай. Он приютил моего прадеда, обогрел, дал выпить, дождался, пока тот заснет. А затем привел в дом немцев. В том же самом месте его вновь расстреляли, уже без промаха.
Григорий Азаренок:
Эти люди всегда готовы привести в наш дом оккупантов, подставить свой народ под расстрел. Но в Минске горит Вечный огонь. Линия Сталина держится. И развивается наш флаг. Сегодня и его День Победы.