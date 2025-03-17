Елфимов: Трамп пошёл на второй президентский срок, а нужно было пойти второй раз в школу

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Дональд Трамп пошел на второй срок. Неплохо бы, чтобы он еще пошел бы и во второй класс общеобразовательной школы.

Он человек неплохой, но вот элементарные знания у него то ли позабылись, то ли в пылу борьбы с Байденом выветрились, а может, их никогда и не было. Одно мешает, Дональду 78 лет, и в таком возрасте в президенты идти можно, а в школу уже нельзя. А жаль, а то ведь он делает непростительные даже для второгодника ошибки.

Например, он почему-то не знает, где находится Испания! Он ее причислил к БРИКС, очевидно, несколько опережая события.