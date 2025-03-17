В Минске обсудили перспективы патриотического воспитания через видеоигры

Память и инновации. В преддверии юбилея Великой Победы в Минске прошел международный форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программисты и разработчики, представители сферы культуры обсудили перспективы патриотического воспитания молодежи через современные медиаформаты. Говорили о применении передовых приемов для проектов, которые посвящены истории Великой Отечественной войны. Это видеоигры, интерактивные платформы, программы для виртуальной реальности.

Борис Синицкий, операционный директор компьютерного игрового проекта: Сегодня век технологичный, людям нравятся интерактивные истории, людям нравится взаимодействовать с объектами и так далее. Мне кажется, что будущее действительно за этим, и мы все прикладываем к этому максимальное усилие для того, чтобы вовлечь, завлечь молодое поколение, чтобы они помнили подвиг советского народа, подвиг наших предков, которые освобождали мир от фашизма.

Елена Шибкова, генеральный директор филиала компании по разработке компьютерных игр:

Сделать внутри игры виртуальное пространство памяти, я считаю, что это нам под силу, это наша миссия, цель, и мы так себе ее и ставим. Конечно же, мы должны нести правильные ценности, и, в общем-то, мы их разделяем и несем нашим игрокам.

Во время форума также работали интерактивные площадки. Здесь участники узнали, как исторические материалы можно использовать в виртуальном пространстве.