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В Минске обсудили перспективы патриотического воспитания через видеоигры

17 марта 2025 08:10
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Память и инновации. В преддверии юбилея Великой Победы в Минске прошел международный форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили перспективы патриотического воспитания через видеоигры-2

Программисты и разработчики, представители сферы культуры обсудили перспективы патриотического воспитания молодежи через современные медиаформаты. Говорили о применении передовых приемов для проектов, которые посвящены истории Великой Отечественной войны. Это видеоигры, интерактивные платформы, программы для виртуальной реальности.

В Минске обсудили перспективы патриотического воспитания через видеоигры-4

Борис Синицкий, операционный директор компьютерного игрового проекта:
Сегодня век технологичный, людям нравятся интерактивные истории, людям нравится взаимодействовать с объектами и так далее. Мне кажется, что будущее действительно за этим, и мы все прикладываем к этому максимальное усилие для того, чтобы вовлечь, завлечь молодое поколение, чтобы они помнили подвиг советского народа, подвиг наших предков, которые освобождали мир от фашизма.

В Минске обсудили перспективы патриотического воспитания через видеоигры-6

Елена Шибкова, генеральный директор филиала компании по разработке компьютерных игр:
Сделать внутри игры виртуальное пространство памяти, я считаю, что это нам под силу, это наша миссия, цель, и мы так себе ее и ставим. Конечно же, мы должны нести правильные ценности, и, в общем-то, мы их разделяем и несем нашим игрокам.

Во время форума также работали интерактивные площадки. Здесь участники узнали, как исторические материалы можно использовать в виртуальном пространстве.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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