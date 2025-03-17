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«Барселона» вырвала победу у «Атлетико», уступая со счетом 0:2

17 марта 2025 08:16
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В матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» в упорной борьбе обыграла «Атлетико» со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.

За хозяев забили Хулиан Альварес и Александр Сёрлот, а за каталонцев – Роберт Левандовски, Ферран Торрес (дважды) и Ламин Ямаль.

«Барселона» вырвала победу у «Атлетико», уступая со счетом 0:2-1

Фото: pixabay

После этого победного матча «Барселона» увеличила свою серию до семи матчей, заработала 60 очков и заняла первую строчку в таблице, опережая мадридский «Реал». «Атлетико» с 56 очками остается третьим.

# Международная политика

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