«Барселона» вырвала победу у «Атлетико», уступая со счетом 0:2

В матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» в упорной борьбе обыграла «Атлетико» со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.
За хозяев забили Хулиан Альварес и Александр Сёрлот, а за каталонцев – Роберт Левандовски, Ферран Торрес (дважды) и Ламин Ямаль.
В матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» в упорной борьбе обыграла «Атлетико» со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.
За хозяев забили Хулиан Альварес и Александр Сёрлот, а за каталонцев – Роберт Левандовски, Ферран Торрес (дважды) и Ламин Ямаль.
Фото: pixabay
После этого победного матча «Барселона» увеличила свою серию до семи матчей, заработала 60 очков и заняла первую строчку в таблице, опережая мадридский «Реал». «Атлетико» с 56 очками остается третьим.