«Барселона» вырвала победу у «Атлетико», уступая со счетом 0:2

В матче 28-го тура Ла Лиги «Барселона» в упорной борьбе обыграла «Атлетико» со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.

За хозяев забили Хулиан Альварес и Александр Сёрлот, а за каталонцев – Роберт Левандовски, Ферран Торрес (дважды) и Ламин Ямаль.