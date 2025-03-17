Абсолютный рекорд – 76 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку
Абсолютный рекорд: 76 тысяч человек стали посетителями XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Такое количество посетителей за более чем 30 лет существования форума, а также серьезный издательский запрос – гости прибыли из более чем двух десятков стран. Это несомненный показатель не только успешности и важности события, но и искренней увлеченности белорусов чтением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Книжный форум 2025 года был отмечен презентациями множества ярких и разноплановых проектов. Прошли мастер-классы и автограф-сессии, состоялись знакомства с известными писателями – всего было организовано 239 мероприятий. Минская международная книжная выставка-ярмарка традиционно объединяет как авторов художественной литературы, так и научное сообщество, деятелей общественно-политической сферы, а также читающих белорусов.
Виктор Шнип, заместитель директора издательства «Мастацкая літаратура»:
Вельмі шмат людзей, якіх я бачыў упершыню, бо кожны раз некаторыя паўтараюцца, а тут усё новыя і новыя. Асабліва прыемна, што моладзь купляе кнігі не толькі для дзяцей, а для сябе. Вось хлопцы для дзяўчыны купляюць, дзяўчыны для хлопцаў. Гэта вельмі прыемна, гэта радуе, што чытаюць нашу беларускую кнігу, якая, дзякуючы выставе кніжнай, прапагандуецца.
На церемонии закрытия масштабного общественно-культурного события благодарственными письмами отметили национальное издательство «Беларусь» и российское «Вече». А среди тех, кто приобрел книжную продукцию, разыграли ценные подарки.
Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Мы в очередной раз подтвердили, что Минск – это интеграционная площадка, место, где встречаются единомышленники, и место, где созидают, где строят мир и где стремятся к тому, чтобы все вокруг развивалось. Спасибо читателям, большое спасибо за посещение, и я надеюсь, что следующая выставка в следующем году будет еще интереснее, еще лучше.
Несмотря на внедрение в нашу жизнь гаджетов, книга остается популярной. Она не только учит, но и сближает целые народы, служит миру, стабильности, укрепляет дружбу.