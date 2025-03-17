Абсолютный рекорд – 76 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку

Абсолютный рекорд: 76 тысяч человек стали посетителями XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Такое количество посетителей за более чем 30 лет существования форума, а также серьезный издательский запрос – гости прибыли из более чем двух десятков стран. Это несомненный показатель не только успешности и важности события, но и искренней увлеченности белорусов чтением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книжный форум 2025 года был отмечен презентациями множества ярких и разноплановых проектов. Прошли мастер-классы и автограф-сессии, состоялись знакомства с известными писателями – всего было организовано 239 мероприятий. Минская международная книжная выставка-ярмарка традиционно объединяет как авторов художественной литературы, так и научное сообщество, деятелей общественно-политической сферы, а также читающих белорусов.

Виктор Шнип, заместитель директора издательства «Мастацкая літаратура»: Вельмі шмат людзей, якіх я бачыў упершыню, бо кожны раз некаторыя паўтараюцца, а тут усё новыя і новыя. Асабліва прыемна, што моладзь купляе кнігі не толькі для дзяцей, а для сябе. Вось хлопцы для дзяўчыны купляюць, дзяўчыны для хлопцаў. Гэта вельмі прыемна, гэта радуе, што чытаюць нашу беларускую кнігу, якая, дзякуючы выставе кніжнай, прапагандуецца.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Мы в очередной раз подтвердили, что Минск – это интеграционная площадка, место, где встречаются единомышленники, и место, где созидают, где строят мир и где стремятся к тому, чтобы все вокруг развивалось. Спасибо читателям, большое спасибо за посещение, и я надеюсь, что следующая выставка в следующем году будет еще интереснее, еще лучше.

Несмотря на внедрение в нашу жизнь гаджетов, книга остается популярной. Она не только учит, но и сближает целые народы, служит миру, стабильности, укрепляет дружбу.