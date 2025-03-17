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Трамп заявил, что 18 марта намерен поговорить с Путиным

17 марта 2025 08:00
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Москва и Вашингтон попытаются сделать очередные шаги по урегулированию конфликта в Украине. Глава Белого дома заявил, что 18 марта намерен поговорить с Владимиром Путиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил, что 18 марта намерен поговорить с Путиным-2

По словам американского лидера, он надеется, что в ходе диалога удастся договориться о прекращении огня и установлении мира. Кроме того, Трамп в ходе разговора намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. Напомним, на прошлой неделе президент России в Москве встретился со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. Путин согласился с американской идеей о прекращении огня в Украине, однако обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить предварительно. По итогам встречи в Вашингтоне переговоры были названы «хорошими и продуктивными», а в Москве увидели основания для осторожного оптимизма.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

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