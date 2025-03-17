Трамп заявил, что 18 марта намерен поговорить с Путиным

По словам американского лидера, он надеется, что в ходе диалога удастся договориться о прекращении огня и установлении мира. Кроме того, Трамп в ходе разговора намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. Напомним, на прошлой неделе президент России в Москве встретился со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. Путин согласился с американской идеей о прекращении огня в Украине, однако обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить предварительно. По итогам встречи в Вашингтоне переговоры были названы «хорошими и продуктивными», а в Москве увидели основания для осторожного оптимизма.