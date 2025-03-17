Гродненский ОМОН отметил 30-летие со дня образования

Этих бойцов называют элитой МВД, они круглосуточно на посту и в любой момент готовы выйти на борьбу с наиболее опасными преступниками. В Гродненском регионе отряд милиции особого назначения был образован в непростой период становления нашей независимой страны – в марте 1995 года. С тех пор именно бойцам ОМОН доверяют самые сложные, ответственные задачи, которые требуют высокого профессионализма и стойкости морального духа. Они обеспечивают порядок на массовых мероприятиях, мгновенно реагируют на осложнение оперативной обстановки, а также оказывают силовую поддержку коллегам из других подразделений.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Это очень солидное, современное подразделение, которое выполняет серьезнейшие задачи по борьбе с организованной преступностью, с вооруженными преступниками. Это на сегодняшний день, наверное, очень важно, потому что бренд нашей республики – это безопасность. Гродненский ОМОН с этими всеми задачами справляется на оценку успешно и выполняет их не только в Гродненской области, но и по всей республике, в городе Минске и на наших южных границах.



Сегодня в зоне ответственности бойцов ОМОН безопасность в регионе. А в честь праздника – новые звезды на погоны и награды за безупречную службу.