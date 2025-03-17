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Гродненский ОМОН отметил 30-летие со дня образования

17 марта 2025 08:28
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Юбилей особого назначения. Гродненский ОМОН отметил 30-летие со дня образования. В честь круглой даты прошло торжественное построение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненский ОМОН отметил 30-летие со дня образования-2

Этих бойцов называют элитой МВД, они круглосуточно на посту и в любой момент готовы выйти на борьбу с наиболее опасными преступниками. В Гродненском регионе отряд милиции особого назначения был образован в непростой период становления нашей независимой страны – в марте 1995 года. С тех пор именно бойцам ОМОН доверяют самые сложные, ответственные задачи, которые требуют высокого профессионализма и стойкости морального духа. Они обеспечивают порядок на массовых мероприятиях, мгновенно реагируют на осложнение оперативной обстановки, а также оказывают силовую поддержку коллегам из других подразделений.

Гродненский ОМОН отметил 30-летие со дня образования-4

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Это очень солидное, современное подразделение, которое выполняет серьезнейшие задачи по борьбе с организованной преступностью, с вооруженными преступниками. Это на сегодняшний день, наверное, очень важно, потому что бренд нашей республики – это безопасность. Гродненский ОМОН с этими всеми задачами справляется на оценку успешно и выполняет их не только в Гродненской области, но и по всей республике, в городе Минске и на наших южных границах.

Сегодня в зоне ответственности бойцов ОМОН безопасность в регионе. А в честь праздника – новые звезды на погоны и награды за безупречную службу.

# МВД Республики Беларусь # Юрий Назаренко

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