Азарёнок: если бы Telegram Треповой вовремя вскрыли, не было бы убийства. Член Молодёжного парламента высказался

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Пример Российской Федерации. Дарья Трепова, которая убила Владлена Татарского. Она год по Telegram общалась с СБУ, ходила на эти мероприятия с участием этого человека, втиралась в доверие. Она получала инструкции по Telegram, и завербована она была через Telegram-каналы. Если бы вовремя ее «телегу» вскрыли, посмотрели. Ее бы задержали, и человек не был бы убит, ранены еще несколько. Может, нужны законодательные меры?..

Артем Мельник, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Если мы будем надеяться только на наших близких родственников, что они должны эту информационную гигиену… Боюсь, что этого может стать недостаточно и впоследствии, через год-два мы опять начнем говорить, что не доработали, не предвидели. Формы психологического воздействия в современном обществе, особенно через интернет, носят комплексный характер. Это большой перечень разных факторов, которые могут повлиять на человека. Если есть такие вызовы, то и подходы должны быть комплексные. Не только с точки зрения образования либо проведения информационной гигиены. Это и законодательная составляющая, и общественная.